El COE mantiene 12 provincias en alerta por la incidencia de una vaguada en el territorio nacional

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó en la noche de este viernes que mantiene seis provincias en alerta amarilla y seis en verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, debido a la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal que afecta el territorio nacional.

La medida fue dispuesta conforme al boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) que establecen que hasta primeras horas de la noche, se estarán generando aguaceros locales con tronadas y posibles ráfagas de viento, en La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega y Elías Piña.

De acuerdo al Indomet, las lluvias empezarán a disminuir paulatinamente, esperándose la ocurrencia de chubascos locales entre débiles y moderados, con tronadas aisladas, sobre las localidades mencionadas anteriormente, incluyendo otras provincias como Santo Domingo, San Cristóbal y San Pedro de Macorís.

Mientras que, para el resto del país, predominará un cielo estrellado con ligeros incrementos nubosos.

Provincias en alerta amarilla y verde

En este sentido, Operaciones de Emergencias mantienen en alerta amarilla a las provincias Santiago Rodríguez, Montecristi, La Vega, Monte Plata, Sánchez Ramírez y Duarte.

En verde, las provincias Puerto Plata, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Monseñor Nouel y Valverde.

Recomendaciones

Operaciones de Emergencias recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Asimismo, instó a la ciudadanía a seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

Exhortó a las personas a mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y el Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809-472-0909, 9-1-1, *462 de la Ogtic.