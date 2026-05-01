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alerta amarilla provincias
alerta amarilla provincias

El COE mantiene 12 provincias en alerta por la incidencia de una vaguada en el territorio nacional

Recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta

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    El COE mantiene 12 provincias en alerta por la incidencia de una vaguada en el territorio nacional
    Lluvias en Santo Domingo (DIARIO LIBRE/ ARCHIVO)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó en la noche de este viernes que mantiene seis provincias en alerta amarilla y seis en verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, debido a la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal que afecta el territorio nacional.

    La medida fue dispuesta conforme al boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) que establecen que hasta primeras horas de la noche, se estarán generando aguaceros locales con tronadas y posibles ráfagas de viento, en La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega y Elías Piña.

    De acuerdo al Indomet, las lluvias empezarán a disminuir paulatinamente, esperándose la ocurrencia de chubascos locales entre débiles y moderados, con tronadas aisladas, sobre las localidades mencionadas anteriormente, incluyendo otras provincias como Santo Domingo, San Cristóbal y San Pedro de Macorís.

    Mientras que, para el resto del país, predominará un cielo estrellado con ligeros incrementos nubosos.

    Provincias en alerta amarilla y verde

    En este sentido, Operaciones de Emergencias mantienen en alerta amarilla a las provincias Santiago Rodríguez, Montecristi, La Vega, Monte Plata, Sánchez Ramírez y Duarte.

    En verde, las provincias Puerto Plata, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Monseñor Nouel y Valverde.

    Recomendaciones 

    • Operaciones de Emergencias recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

    Asimismo, instó a la ciudadanía a seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

    Exhortó a las personas a mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y el Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809-472-0909, 9-1-1, *462 de la Ogtic.

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    Infografía
    Provincias en alerta (COE)
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