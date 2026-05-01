El COE descontinúa la alerta roja, pero mantiene 18 provincias en amarilla

Calle anegada por los efectos de la vaguada. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) descontinuó la mañana de este viernes la alerta roja que había emitido para cuatro provincias por los efectos de una vaguada sobre el territorio nacional. Sin embargo, mantiene la alerta amarilla para 18 demarcaciones, ante la posibilidad de inundaciones, deslizamientos de tierra y crecidas de ríos, arroyos o cañadas.

Provincias en alerta amarilla: Santiago Rodríguez, Valverde, Montecristi, Puerto Plata, Monte Plata, San José de Ocoa, María Trinidad Sánchez, y Santiago. Además, de Duarte, en especial el Bajo Yuna, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, El Seibo, Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat, Samaná y Hato Mayor.

Provincias en alerta verde: San Juan, Peravia, San Pedro de Macorís, el Distrito Nacional, La Altagracia, Dajabón, La Romana y Santo Domingo.

El Informe del Tiempo

Según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), para hoy se esperan acumulados de lluvias significativos durante la tarde y la noche por la incidencia de la vaguada, asociada a un sistema frontal.

De acuerdo con el organismo meteorológico, esta condición impactará las provincias de Puerto Plata, Samaná, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Monte Plata, San Pedro de Macorís y el Gran Santo Domingo.

En estas demarcaciones, la institución indicó que se esperan aguaceros fuertes a localmente intensos, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y no se descarta la ocurrencia de granizadas aisladas.

Recomendaciones de las autoridades

Ante las persistentes lluvias, el Centro de Operaciones de Emergencias reiteró el llamado a la población a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volumen de agua, así como evitar balnearios que registren un aumento en su caudal y nivel de turbiedad, especialmente en las provincias bajo alerta.

Además, instó a los padres a tener control sobre sus hijos para evitar que usen ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua. En tanto, exhortó a los conductores a tomar las medidas preventivas de lugar debido a la reducción de visibilidad generada por las lluvias.

De igual manera, ratificó que queda prohibido el acceso de bañistas al río Nizao, ya que el Comité de Operación de Embalse está regulando la cuenca de la presa de Valdesia.