El COE cierra acceso al río Nizao y a otros afluentes por condiciones peligrosas

Cuando el río Nizao se desborda afecta a cientos de personas. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) reiteró este viernes la prohibición para bañistas de acceder a ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta, debido al alto volumen y la turbiedad que mantienen estos afluentes tras las lluvias recientes.

La restricción incluye de manera especial el acceso al río Nizao, en la cuenca de la presa de Valdesia, donde las autoridades regulan los niveles del embalse. Según se informó, esta operación incrementa los riesgos para quienes intenten utilizar el río con fines recreativos, por lo que queda terminantemente prohibido el ingreso de bañistas.

El organismo de emergencia insistió en que las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, al tiempo que exhortó a no utilizar balnearios en las demarcaciones bajo alerta.

Asimismo, llamó a los padres y tutores a mantener un control estricto sobre los menores de edad, a fin de evitar que se expongan a corrientes peligrosas en estos afluentes.

Mediante un comunicado, el COE recomendó a los conductores tomar medidas preventivas ante la reducción de visibilidad ocasionada por las lluvias, lo que podría incrementar el riesgo de accidentes en distintas vías del país.

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Lluvias no cesan

Para la tarde y noche de este viernes, se prevé que la vaguada asociada a un sistema frontal provoque aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias, según informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El organismo tampoco descarta la ocurrencia de granizadas aisladas debido al temporal de lluvias.

De acuerdo con la institución, estas condiciones impactarán las provincias de Puerto Plata, Samaná, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Monte Plata, San Pedro de Macorís y el Gran Santo Domingo.

Provincias bajo alerta

Aunque el organismo descontinuó la alerta roja que regía para cuatro provincias, mantiene la alerta amarilla en 18 demarcaciones ante la posibilidad de inundaciones, deslizamientos de tierra y crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas.

Entre las provincias en alerta amarilla figuran Santiago Rodríguez, Valverde, Montecristi, Puerto Plata, Monte Plata, San José de Ocoa, María Trinidad Sánchez y Santiago, así como Duarte —especialmente el Bajo Yuna—, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, El Seibo, Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat, Samaná y Hato Mayor.

En tanto, se mantienen en alerta verde San Juan, Peravia, San Pedro de Macorís, el Distrito Nacional, La Altagracia, Dajabón, La Romana y Santo Domingo.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a acatar las disposiciones y evitar exponerse a situaciones de riesgo mientras persistan las condiciones climáticas adversas.