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lluvias provincias interior
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Pocas lluvias y temperaturas calurosas para este sábado

En la tarde y la noche se registrarán aguaceros en provincias como Hato Mayor, Sánchez Ramírez, Santiago y San Juan

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    Pocas lluvias y temperaturas calurosas para este sábado
    Las condiciones del tiempo estarán dominadas por algunos aguaceros aislados. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este sábado se esperan lluvias en algunas provincias del interior, como consecuencia de la incidencia de un sistema de alta presión localizado al norte del país.

    La entidad prevé que, en horas de la mañana, se mantendrá un cielo con nubes dispersas y pocas precipitaciones en gran parte del territorio, por lo que solo se esperan chubascos aislados en la porción oriental.

    Sin embargo, indicó que desde la tarde y hasta las primeras horas de la noche se registrarán aguaceros aislados y tronadas, especialmente en las provincias Hato Mayor, Sánchez Ramírez, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón y Elías Piña.

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    • De acuerdo con la entidad, estas condiciones serán producto de los efectos asociados al ciclo diurno y la humedad transportada por el viento, lo que dará lugar a incrementos en la nubosidad.

    Temperaturas calurosas

    A pesar de las lluvias, el Indomet subrayó que la sensación térmica continuará calurosa, debido a la época del año y el viento cálido del este/sureste. Por esta razón, recomienda a la población ingerir suficientes líquidos, vestir ropas ligeras y no exponerse directamente a la radiación solar.

    Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 22 y 23 grados Celsius, mientras que las máximas promediarán entre los 29 °C y 31 °C.

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