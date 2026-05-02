Pocas lluvias y solo seis provincias en alerta verde este sábado

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) redujo este sábado a solo seis las provincias en alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra por la saturación de los suelos debido a las lluvias que se han registrado en algunos puntos del país en los últimos cinco días.

Ayer viernes tenía seis en verde y seis en amarillo en el boletín de las 8:00 de la noche.

Las demarcaciones que siguen en verde son: Santiago Rodríguez, Montecristi, La Vega, Monte Plata, Sánchez Ramírez y Duarte (en especial Bajo Yuna).

El COE descontinuó la alerta verde que tenía para Hato Mayor Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís, El Seibo, Puerto Plata y Valverde.

El organismo dijo que tomó la medida en consonancia con los boletines del Indomet y el Indrhi, que establecen que un sistema de alta presión al norte del país estará determinando las condiciones del tiempo sobre nuestro territorio, limitando el contenido de humedad.

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Dijo que en tal sentido, durante horas de la mañana se mantuvo un cielo con nubes dispersas y pocas precipitaciones sobre la mayoría de las provincias, esperándose solo chubascos aislados hacia poblados en la porción oriental de la nación. En la tarde hasta primeras horas de la noche, los efectos asociados al ciclo diurno y la humedad que pueda transportar el viento darán lugar a algunos incrementos de la nubosidad acompañados de aguaceros aislados y tronadas en las provincias: Hato Mayor,Sánchez Ramírez, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón y Elías Piña.

La entidad dijo que este será el último boletín que ofrecerá en relación "a este evento adverso". "A partir de este momento se transfiere el proceso de recuperación a las instituciones que por su naturaleza y lo establecido por ley le corresponda"