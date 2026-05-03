Escasas lluvias y temperaturas calurosas dominarán el clima de este domingo

Una mujer se seca el sudor mientras se resguarda del sol en la acera. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Para este domingo se esperan escasas lluvias en gran parte del territorio nacional, debido a que las condiciones meteorológicas estarán dominadas por un sistema anticiclónico.

Así lo informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), al indicar que este sistema mantendrá un ambiente de pocas precipitaciones en casi todo el país, al limitar el desarrollo de nubes y los acumulados importantes de lluvia.

Sin embargo, pese a este panorama de buen tiempo, la interacción del viento predominante del sureste con los efectos locales, como el calentamiento diurno y la orografía, generará durante la tarde y primeras horas de la noche incrementos nubosos acompañados de chubascos locales y tronadas.

Estas condiciones se presentarán principalmente en provincias como La Vega, Azua, San Juan, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Dajabón y Valverde, entre otras zonas cercanas.

Temperaturas calurosas

El organismo meteorológico explicó que la sensación térmica continuará calurosa, debido a la época del año y al viento cálido del sureste. Ante esto, recomendó a la población ingerir suficientes líquidos, vestir ropas ligeras y evitar la exposición directa al sol.

Las temperaturas mínimas estarán entre 22 y 23 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 29 y 31 °C.

Pronóstico para los próximos días

Para el lunes y martes, el Indomet prevé la continuidad de condiciones estables, favorables para actividades al aire libre. Esto se debe a la permanencia del sistema anticiclónico en varios niveles de la troposfera, lo que mantendrá cielos mayormente despejados y escasas lluvias en casi todas las provincias del país.

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