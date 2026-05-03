Emiten alerta verde para la provincia Valverde y prohíben uso de balnearios por caudal de presa

Ficha técnica del COE con detalles sobre el nivel actual de la presa de Monción y las medidas adoptadas por las autoridades. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias emitió este domingo alerta verde para la provincia Valverde, específicamente en la franja comprendida desde el contraembalse de la presa de Monción hasta la confluencia del río Yaque del Norte, ante el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles inundaciones repentinas o urbanas.

La medida fue adoptada con base en el boletín hidrológico, emitido por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), así como en el informe del Comité de Operación de Presas y Embalses (Copre), debido a las lluvias registradas durante los últimos seis días han elevado el nivel de la presa a su nivel máximo.

Según el informe, la presa de Monción se encuentra en su máximo nivel, que es 280.16 metros sobre el nivel del mar (msnm), con un caudal de vertido de 16.97 metros cúbicos por segundo (m³/s). Ante esta situación, se dispuso aumentar la generación de energía eléctrica, lo que incrementará los vertidos desde el contraembalse.

Prohibiciones y recomendaciones

El COE prohíbe el uso de balnearios, así como de ríos, arroyos y cañadas, especialmente en los balnearios del río Mao, desde el contraembalse de Monción hasta la confluencia con el río Yaque del Norte, debido a la regulación de la presa y el aumento de los vertidos.

Ante la situación, las autoridades exhortan a la población a:

Abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua.

ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua. No hacer uso de balnearios desde el contraembalse de la Presa de Monción hasta confluencia del río Yaque del Norte.

desde el contraembalse de la hasta confluencia del río Yaque del Norte. Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

Además de mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Policía Nacional y los Cuerpos de Bomberos, así como con el COE a través de los números 809-472-0909, 9-1-1 y *462 de la Ogtic.