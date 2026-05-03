Temperatura o sensación térmica: ¿cuál indica el calor real?

El calor continuará predominando el ritmo del clima en el país. El meteorólogo Claudio Amparo, del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informó que este domingo las temperaturas han oscilado entre los 30 y 33 grados Celsius, y adelantó que estas condiciones persistirán en los próximos días.

Según explicó, la causa principal es un flujo de viento cálido procedente del sureste, que transporta aire húmedo hacia el territorio nacional, incrementando la sensación de calor.

Amparo enfatizó que no debe confundirse la temperatura del aire con la sensación térmica, dos conceptos que suelen interpretarse como iguales, pero que responden a factores distintos.

"El calor o el frío que percibe el cuerpo humano no es exactamente la temperatura real del aire. Es una percepción que depende de varios factores ambientales", indicó.

Entre esos factores, destacó la velocidad del viento y la humedad, al explicar que cuando hay poca brisa y altos niveles de humedad, el cuerpo experimenta mayor incomodidad térmica, ya que el sudor, mecanismo natural de enfriamiento, no se evapora con facilidad. Esto provoca que la sensación térmica sea más elevada que la temperatura registrada.

Por el contrario, dijo que cuando hay más viento o el ambiente es seco, el sudor se evapora con mayor rapidez, permitiendo que el cuerpo se enfríe de forma más fácil y reduciendo la sensación de calor.

"El mismo día con 32 grados puede sentirse como 38 o 40 si no hay viento y la humedad es alta. Pero si hay brisa, la percepción puede ser menor", precisó.

El especialista explicó que la sensación térmica se calcula mediante tablas que combinan la temperatura del aire con variables como la humedad y la velocidad del viento. "Aunque estas ofrecen una aproximación, no representan una medición exacta, ya que la percepción puede variar de una persona a otra", agregó.

Recomendaciones

En ese sentido, recordó que el cuerpo humano mantiene una temperatura promedio de 37 grados Celsius y cuenta con mecanismos de regulación para adaptarse a condiciones climáticas adversas. Sin embargo, en ambientes muy húmedos, este sistema se vuelve menos eficiente.

El predictor dijo que lo ideal es mantener una buena hidratación, evitar la exposición prolongada al sol en horas de mayor intensidad y utilizar ropa ligera.

Temperaturas de este domingo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/03/screenshot-2026-05-03-192136-93d33a67.png (INDOMET.)