Las lluvias de abril elevaron el nivel de las presas

Las fuertes lluvias por las vaguadas que incidieron en el país durante el pasado mes de abril aportaron 360.47 millones de metros cúbicos (MMC) de agua al sistema nacional de presas, elevando la disponibilidad total al 1 de mayo a 1,779.41 MMC.

La información fue ofrecida por el director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba Romano, quien señaló que la disponibilidad representa un 88.15 % del volumen máximo nacional, estimado en 2,018.63 MMC, lo que garantiza que los acueductos que reciben agua desde las presas abastezcan la demanda de la población, los canales conduzcan el riego que necesitan los productores agrícolas y para la generación hidroeléctrica, entre otros usos.

Caba Romano explicó que el sistema de presas se mantiene bajo monitoreo constante a través del Comité de Operación de Presas y Embalses (Copre), el cual regula de forma controlada aquellas infraestructuras que se encuentran en niveles máximos o cercanos a su capacidad, como Hatillo (Sánchez Ramírez), Monción (Santiago Rodríguez) y Rincón en La Vega.

Indicó que el Copre permanece en sesión permanente, evaluando en tiempo real el comportamiento de los embalses para tomar decisiones operativas oportunas y seguras.

Volúmenes por presas

En cuanto al comportamiento de los principales embalses, indicó que entre el 1 de abril y el 1 de mayo, el complejo Tavera–Bao aumentó 8.64 metros, alcanzando un volumen de 99.82 MMC. Para el inicio de período estaba en la cota 316.48 metros sobre el nivel del mar (msnm), colocándose 30 días más tarde en la cota 325.12 msnm.

En el período indicado, la presa de Monción subió 10.94 metros, para un volumen de 101.43 MMC, aumentando de la cota 268.94 a la 279.88 msnm.

La presa de Sabana Yegua incrementó 3.62 metros, para un volumen de 42.47 MMC. Al 1 de abril, su nivel era 383.86 msnm, mientras al 1 mayo estaba en la cota 387.48 msnm.

En cuanto a la presa de Hatillo, subió 1.25 metros, para un volumen de 35.52 MMC. El 1 de abril estaba en el nivel 86.66 msnm, incrementándose a la cota 87.91 msnm el 1 de mayo.

La presa Montegrande, aumentó 2.29 metros, para un volumen de 26.69 MMC, en el lapso indicado. El 1 de abril su nivel era 190.95 msnm, mientras que el 1 mayo había aumentado a la cota 193.24 msnm.

La presa de Sabaneta subió 10.21 metros en ese período, para un volumen de 21.95 MMC. El 1 de abril estaba en la cota 629.12 msnm, colocándose el 1 de mayo en la 639.33 msnm.

En cuanto a la presa de Jigüey subió 3.34 metros, para un volumen de 14.18 MMC. El 1 de abril su nivel era 536.88 msnm, aumentando a la cota 540.22 msnm el 1 de mayo.

En el período, la presa de Valdesia subió 1.74 metros, para un volumen de 13.56 MMC. El 1 de abril su nivel era 147.40 msnm, aumentando el 1 mayo a la cota 149.14 msnm.

La presa de Rincón subió 0.45 metros, para un volumen de 2.79 MMC. El 1 de abril su nivel era 121.92 msnm, aumentando a la cota 122.37 msnm el 1 de mayo.