Ambiente caluroso y pocas lluvias en gran parte del país dominarán el clima este martes

Una persona toma agua en una calle del Gran Santo Domingo. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este martes que el sistema de alta presión continuará dominando las condiciones atmosféricas sobre el país, manteniendo un ambiente mayormente soleado, con cielo de nubes dispersas a despejado y pocas lluvias durante las horas matutinas.

Sin embargo, en horas de la tarde podrían registrarse chubascos aislados en provincias como El Seibo, Hato Mayor, Puerto Plata, Santiago Rodríguez y Dajabón, debido a los efectos del calentamiento diurno, la orografía y una débil vaguada. Para la noche se espera un cielo mayormente despejado.

El organismo indicó que la sensación térmica continuará bastante calurosa por la época del año y la incidencia de un viento cálido del sureste, por lo que recomendó a la población ingerir suficientes líquidos, utilizar ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol sin protección.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas estarán entre 31 °C y 33 °C.

Mañana miércoles

Para mañana miércoles, el Indomet prevé pocas variaciones en las condiciones del tiempo, con un ambiente mayormente soleado y escasas lluvias en gran parte del territorio nacional.

No obstante, durante la tarde podrían producirse algunos chubascos dispersos hacia localidades de la sierra Oriental, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, la Cordillera Central, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago Rodríguez y Dajabón. El resto del país permanecerá caluroso y con pocas precipitaciones.

Para la noche, permanecerá un cielo mayormente despejado a pocas nubes.