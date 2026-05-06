El Indomet prevé un ambiente caluroso y cielo mayormente soleado este miércoles en el país

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas estarán entre 31 °C y 33 °C. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El sistema atmosférico sobre el país continuará favoreciendo condiciones mayormente estables este miércoles, con cielo soleado, poca nubosidad y escasas precipitaciones en gran parte del territorio nacional, según el pronóstico del tiempo del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

No obstante, en horas de la tarde podrían registrarse algunos chubascos aislados con posibles tronadas hacia zonas montañosas de provincias como Monseñor Nouel, La Vega, Santiago y Santiago Rodríguez, asociados a los efectos del calentamiento diurno y la orografía.

Temperaturas calurosas

Las autoridades meteorológicas indicaron que la sensación térmica continuará bastante calurosa debido a la época del año y al viento cálido del sureste, por lo que recomendaron ingerir suficientes líquidos, utilizar ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol sin la debida protección.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas estarán entre 31 °C y 33 °C.

Se aproxima una onda tropical

Para este jueves se prevé la aproximación de una onda tropical que incrementará la humedad sobre el país. Desde la madrugada y durante las primeras horas de la mañana se esperan chubascos débiles a moderados sobre provincias del este y noreste, entre ellas La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís y Santo Domingo.

En la tarde, conforme avance la onda tropical, se pronostican aguaceros locales, posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento en provincias como Monte Plata, Monseñor Nouel, San José de Ocoa y La Vega.