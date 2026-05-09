Ambiente soleado y temperaturas calurosas dominarán el clima este sábado

Dos personas se hidratan en medio de la calle ante las temperaturas calurosas. ( ARCHIVO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este sábado un sistema de alta presión continuará dominando las condiciones del tiempo sobre el territorio nacional, manteniendo un ambiente con escasa nubosidad, pocas lluvias y temperaturas calurosas.

Según el organismo, el contenido de humedad en la masa de aire permanece bastante limitado, lo que favorece cielos mayormente despejados sobre casi toda la geografía nacional durante las horas de la mañana.

No obstante, para la tarde se prevén algunos chubascos ampliamente aislados hacia provincias como Barahona, Azua, San Juan, Monte Plata y Sánchez Ramírez, condiciones que podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche.

Las temperaturas

El Indomet indicó además que las temperaturas continuarán bastante calurosas debido a la incidencia del viento del sureste.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los23 °C y 25 °C, mientras que las máximas estarán entre31 °C y 33 °C.

Ante esta situación, recomendó a la población y a los turistas ingerir suficiente agua, utilizar ropa ligera de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol sin la debida protección.

Domingo y lunes con algunos chubascos

Para el domingo y el lunes, el sistema de alta presión seguirá reduciendo la humedad sobre el país, limitando significativamente las precipitaciones y las formaciones nubosas importantes.

Sin embargo, el organismo explicó que la nubosidad arrastrada por el viento podría provocar algunos chubascos durante las madrugadas y primeras horas del día en provincias del suroeste, especialmente Pedernales y Barahona.

En horas de la tarde también podrían registrarse lluvias aisladas sobre Monte Plata, Hato Mayor, La Vega, Monseñor Nouel, Azua y Elías Piña.