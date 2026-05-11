Indomet prevé chubascos aislados por débil vaguada y temperaturas calurosas este lunes

Después del mediodía, en República Dominicana se prevé que las precipitaciones se concentren en provincias de las regiones norte, la llanura oriental y la cordillera Central debido a una débil vaguada. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este lunes predominará una atmósfera con poca humedad sobre en el territorio nacional, lo que limitará las precipitaciones. No obstante, el incremento del viento del este y una débil vaguada provocarán chubascos aislados y ocasionales ráfagas de viento en varias provincias del país.

Según el organismo, desde las primeras horas de la mañana se registrarán lluvias pasajeras sobre localidades del litoral atlántico y caribeño. Mientras que, después del mediodía, las precipitaciones se concentrarán en provincias de las regiones norte, la llanura oriental y la cordillera Central.

Entre las demarcaciones donde podrían ocurrir chubascos figuran Espaillat, San Cristóbal, Barahona, Peravia, Monte Plata, La Altagracia y Sánchez Ramírez.

El Indomet indicó que las temperaturas continuarán calurosas debido a las condiciones atmosféricas predominantes, por lo que recomendó a la población ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol y permanecer en lugares frescos y ventilados.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas estarán entre 31 °C y 33 °C.

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Pronóstico para martes y miércoles

Para este martes el organismo prevé que el viento del sureste continúe transportando nubosidad acompañada de chubascos dispersos sobre las zonas norte, noreste y el litoral caribeño.

Durante la tarde y las primeras horas de la noche, una vaguada ubicada al noroeste del país, combinada con los efectos locales, provocará aguaceros dispersos y tronadas aisladas sobre provincias de las regiones noroeste, norte y la cordillera Central. Especialmente en Montecristi, Santiago, Puerto Plata, Valverde, Dajabón, Elías Piña y Santiago Rodríguez.

En el resto del país predominarán condiciones mayormente soleadas, de acuerdo con Indomet.

En tanto, para el miércoles se espera un ligero aumento de la humedad e inestabilidad debido a la incidencia del viento del sureste y una vaguada en varios niveles de la troposfera.

Estas condiciones favorecerán aguaceros moderados, tronadas y ráfagas de viento durante la tarde, especialmente sobre provincias del noroeste, norte, la zona fronteriza y la cordillera Central, principalmente en Montecristi, Puerto Plata, Valverde, Dajabón, Elias Piña, Santiago, La Vega y Santiago Rodríguez.