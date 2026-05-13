Pronostican aguaceros para este miércoles en varias provincias por acercamiento de una vaguada

Debido a las altas temperaturas, el Indomet recomienda a la población ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol. ( ARCHIVO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este miércoles la influencia del viento cálido y húmedo del sureste continuará generando condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias en distintas provincias del país, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde.

De acuerdo con el pronóstico, desde tempranas horas se registrarán aumentos nubosos acompañados de chubascos pasajeros y de corta duración sobre localidades cercanas a la costa sur y la región noreste, incluyendo el Gran Santo Domingo, Monte Plata, La Romana, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Hato Mayor, Samaná, San Cristóbal, Peravia, Barahona, Pedernales, entre otras.

Mientras que, durante la tarde y las primeras horas de la noche se esperan aguaceros dispersos con aisladas tronadas en provincias como Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega y San Juan, debido al acercamiento de una vaguada que interactuará con los efectos locales del calentamiento diurno y la orografía.

En tanto, en la región noreste y el litoral Caribeño, las precipitaciones se mantendrán aisladas y de corta duración.

Ambiente caluroso

Las temperaturas seguirán bastante calurosas en gran parte del territorio nacional, con mínimas entre 23 °C y 25 °C y máximas entre 31 °C y 33 °C.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población ingerir suficientes líquidos, utilizar ropa ligera y de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol sin protección y permanecer en lugares frescos y ventilados.

Condiciones marítimas

Las autoridades recomendaron a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro en la costa Caribeña, específicamente desde Cabo Beata, en la provincia Pedernales, hasta Paraíso, en Barahona, debido a oleaje anormal.

Mientras tanto, en el resto de la costa Caribeña y en la costa Atlántica, el oleaje continuará en condiciones normales.

Asimismo, exhortaron a los bañistas y usuarios de playas consultar previamente con las autoridades locales antes de utilizar los balnearios.

Pronóstico para jueves y viernes

Para este jueves el viento predominante del este/sureste favorecerá chubascos matutinos sobre provincias como el Gran Santo Domingo, Peravia, La Altagracia, La Romana, San Cristóbal y Barahona.

En horas de la tarde, la incidencia de una vaguada y los efectos locales mantendrán condiciones propicias para el desarrollo de nublados con aguaceros dispersos y tronadas aisladas en Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Espaillat, Hato Mayor, San Juan, entre otras zonas aledañas.

Asimismo, para el viernes se prevé un incremento de la nubosidad desde tempranas horas sobre las regiones este y sureste debido a la incidencia de la vaguada.

Durante la tarde y primeras horas de la noche se esperan aguaceros y tronadas sobre provincias del noroeste, norte, Valle del Cibao y la Cordillera Central, producto de la combinación entre la vaguada y los efectos del calentamiento diurno.