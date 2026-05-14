Calor y aguaceros en varias provincias marcarán las condiciones del tiempo este jueves

El Indomet prevé una mañana con lluvias pasajeras en varias provincias del litoral caribeño y, en la tarde, aguaceros aislados en localidades del norte. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que la incidencia de una débil vaguada y el arrastre del viento del sureste provocarán este jueves chubascos aislados y ráfagas de viento sobre varias provincias del litoral caribeño, mientras las temperaturas continuarán bastante calurosas en gran parte del país.

Durante las horas matutinas, se prevén lluvias pasajeras sobre provincias como La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Barahona, entre otras localidades.

Para la tarde, las condiciones meteorológicas favorecerán aguaceros aislados, posibles tronadas y ráfagas de viento en provincias del norte y la zona montañosa, incluyendo Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón y San Juan. En el resto del territorio nacional predominará un cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.

Las temperaturas

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las temperaturas seguirán bastante calurosas, con mínimas entre 23 °C y 25 °C y máximas entre 31 °C y 33 °C.

Ante esta situación, recomendaron a la población ingerir suficientes líquidos, utilizar ropa ligera de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol sin protección y permanecer en lugares frescos y ventilados, especialmente en el caso de niños y adultos mayores, por ser más vulnerables a las altas temperaturas.

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Pronostico para el viernes y sábado

Para mañana viernes se espera un ambiente mayormente soleado en gran parte del país durante la mañana. No obstante, en provincias como Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, entre otras, podrían registrarse chubascos aislados y ráfagas de viento, debido al arrastre del viento del sureste y la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera.

Mientras que para la tarde se pronostican aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento sobre La Vega, Azua, San Juan, Santiago, Santiago Rodríguez, entre otras zonas.

El sábado, una vaguada en los niveles altos de la troposfera mantendrá las condiciones inestables, generando aguaceros locales, tronadas aisladas y ráfagas de viento, principalmente sobre la Cordillera Central, así como regiones del sureste y noreste del país.