Indomet advierte sobre lluvias significativas desde este domingo; COE coloca provincias en alerta

Las autoridades de los organismo de socorro durante una rueda de prensa desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE). ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO. )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este viernes que a partir del domingo en la tarde comenzarán a registrarse "lluvias significativas" sobre gran parte del territorio nacional, debido a la incidencia de una vaguada en niveles medios y altos de la tropósfera.

Durante una rueda de prensa conjunta con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), la directora del Indomet, Gloria Ceballos, explicó que las precipitaciones se extenderán hasta el miércoles y podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y ocasionales granizadas.

La funcionaria indicó que mayo ha presentado condiciones "atípicas", al igual que marzo y abril, debido a la ausencia de los fuertes aguaceros característicos de la temporada. Sin embargo, sostuvo que los análisis meteorológicos muestran un cambio importante en las condiciones del tiempo a partir del fin de semana.

"Vamos a tener lluvias significativas sobre el territorio nacional", afirmó Ceballos, quien explicó que la vaguada estará asociada a un sistema de baja presión ubicado al norte del país, generando una atmósfera muy inestable.

La directora del organismo señaló que, aunque los suelos aún no están saturados por la falta de lluvias intensas en las últimas semanas, las precipitaciones irán aumentando de manera gradual.

Provincias en alerta verde

Ante el pronóstico, el director del COE, Juan Manuel Méndez, informó la colocación de varias provincias en alerta verde, entre ellas Monte Cristi, Puerto Plata, Valverde, Dajabón y Santiago Rodríguez.

Méndez exhortó a la población a mantenerse atenta a las informaciones oficiales durante el fin de semana, período en el que muchas personas se desplazan hacia distintos puntos del país.

También recomendó evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua, tanto a pie como en vehículos, así como abstenerse de utilizar balnearios mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

El director del COE recordó que, ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 o con los organismos de socorro.