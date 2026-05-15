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Clima en RD
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Vaguada provocará lluvias este viernes en varias provincias; temperaturas seguirán calurosas

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas estarán entre 31 °C y 33 °C

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    Vaguada provocará lluvias este viernes en varias provincias; temperaturas seguirán calurosas
    Motoconchista se protege con una sombrilla mientras transporta a una pasajera en medio de la lluvia en Santo Domingo. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este viernes el viento cálido del este/sureste y la incidencia de una débil vaguada estarán generando chubascos locales dispersos desde la madrugada sobre localidades del litoral Caribeño y el nordeste del país, extendiéndose durante las primeras horas de la mañana.

    Para la tarde, el calentamiento diurno y los efectos de las montañas favorecerán incrementos nubosos con aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento aisladas en la Línea Noroeste, el Valle del Cibao, la cordillera Central y algunos puntos del suroeste. Estas condiciones podrían prolongarse hasta las primeras horas de la noche.

    Temperaturas calurosas

    Las temperaturas continuarán bastante calurosas, por lo que se recomienda a la población ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol sin protección y permanecer en lugares frescos y ventilados.

    • Las autoridades recuerdan que los niños y adultos mayores son más vulnerables a las altas temperaturas, con mínimas entre 23 °C y 25 °C y máximas entre 31 °C y 33 °C.

    Pronóstico para el sábado y domingo

    Para el sábado, el viento del este/sureste provocará chubascos pasajeros en horas de la mañana sobre el litoral Caribeño. En la tarde, la vaguada y el calentamiento diurno favorecerán aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento hacia la Línea Noroeste, el Valle del Cibao, la Cordillera Central y el nordeste, mientras que en la noche persistirán lluvias aisladas sobre el litoral Atlántico.

    El domingo, la vaguada mantendrá un ambiente húmedo e inestable, generando aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias del sureste, nordeste, cordillera Central, suroeste y la zona fronteriza. Además, una onda tropical estará transitando al sur del país sobre aguas del mar Caribe.

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