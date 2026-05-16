COE amplía alerta verde en 16 provincias y el Distrito Nacional por aguaceros

El COE exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió este sábado el nivel de alerta verde a 16 provincias y al Distrito Nacional, debido al acercamiento de una vaguada que estará provocando aguaceros en gran parte del país.

De acuerdo con el boletín emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), se prevén aguaceros dispersos de moderados a fuertes, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento durante la tarde y las primeras horas de la noche en varias provincias del país.

Entre las demarcaciones donde se esperan las principales precipitaciones están Monte Cristi, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Santiago Rodríguez, Samaná, San Cristóbal, Dajabón, Hato Mayor, San José de Ocoa, Valverde, Monte Plata, el Distrito Nacional, Sánchez Ramírez, Santo Domingo, Espaillat y Duarte.

Recomendaciones ante la vaguada

El organismo meteorológico explicó que durante la noche y la madrugada continuarán ocurriendo chubascos pasajeros en varias provincias, debido a la incidencia del viento cálido y húmedo del este/sureste.

El COE exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.

Asimismo, recomendó a las personas que residen en zonas vulnerables o cercanas a ríos y cañadas tomar medidas preventivas ante posibles inundaciones, evitar cruzar afluentes con altos volúmenes de agua y abstenerse de utilizar balnearios en las provincias bajo alerta.

La institución recordó que los ciudadanos pueden comunicarse con los organismos de emergencia a través del Sistema 9-1-1, la Defensa Civil, la Cruz Roja, la Policía Nacional y el COE.