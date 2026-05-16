Una vaguada provocará aguaceros, tronadas y ráfagas de viento este sábado

Las autoridades advierten que las lluvias se extenderán durante todo el día. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este sábado los efectos de una vaguada estarán provocando aguaceros en gran parte del país.

La entidad señaló que, desde las primeras horas del día, se observarán nublados que generarán lluvias dispersas sobre las provincias La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Samaná, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Barahona y otras zonas aledañas.

Asimismo, indicó que durante la tarde los efectos asociados al ciclo diurno favorecerá el incremento de la nubosidad, acompañados de aguaceros, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento hacia Monte Plata, Hato Mayor, Sánchez Ramírez y Duarte.

Estas condiciones también afectarán a las provincias Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Santiago, Espaillat, Elías Piña y Dajabón.

En tanto, para la noche, el Indomet pronostica algunos chubascos hacia la porción oriental del país y localidades próximas al litoral caribeño.

Aviso de prealerta

Debido al pronóstico de lluvias, el Instituto Dominicano de Meteorología mantiene el nivel de prealerta para varias provincias, por la situación hidrometeorológica que podría afectar adversamente el territorio nacional a partir de la tarde de este domingo.

La institución advirtió que estas condiciones podrían provocar inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra, debido a fuertes aguaceros, ráfagas de viento, tormentas eléctricas y posibles granizadas.

En ese sentido, el Indomet mantiene bajo nivel de prealerta las provincias Montecristi, Puerto Plata, Valverde, Dajabón y Sánchez Ramírez.

Persiste el calor

En cuanto a las temperaturas, la entidad indicó que el ambiente continuará bastante caluroso, por lo que recomienda ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera, preferiblemente de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol sin protección, así como permanecer en lugares frescos y ventilados.

Recordó que los niños y las personas mayores de edad son los que deben tener mayor cuidado, ya que forman parte de la población más susceptible a las altas temperaturas.

Según el Indomet, las temperaturas mínimas oscilarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas estarán entre 31 °C y 33 °C.