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El Indomet advierte sobre lluvias y tormentas eléctricas para este domingo

Las precipitaciones se intensificarán durante la tarde y noche, afectando principalmente el noreste y la cordillera Central

Las autoridades instan a la población a tomar precauciones ante posibles crecidas de ríos y arroyos

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    El Indomet advierte sobre lluvias y tormentas eléctricas para este domingo
    Vista satelital de las condiciones meteorológicas para este domingo en el Caribe. (NOAA)

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este domingo continuarán las lluvias sobre distintas zonas del país debido a la incidencia de una vaguada, que provocará aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente durante la tarde y las primeras horas de la noche.

    • Las precipitaciones afectarán provincias del noreste, sureste, suroeste, la cordillera Central y la zona fronteriza.

    Ante estas condiciones, el organismo mantiene alertas meteorológicas por riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra. Las provincias bajo alerta incluyen Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, Duarte, Sánchez Ramírez, Valverde, Santiago Rodríguez y Dajabón.

    Pronóstico para el lunes

    Para este lunes, el Indomet prevé que la vaguada continúe generando nublados acompañados de aguaceros fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas sobre el nordeste, el valle del Cibao, la cordillera Central, el suroeste y la zona fronteriza. Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían intensificarse durante la tarde y noche.

    Expectativas para el martes

    Para el martes se espera el acercamiento de otra vaguada y remanentes de humedad impulsados por el viento, lo que mantendrá las precipitaciones sobre gran parte del territorio nacional.

    El pronóstico indica lluvias débiles a moderadas en horas de la mañana, tornándose fuertes después del mediodía en provincias como Santo Domingo, Santiago, La Vega, Puerto Plata, San Juan, Dajabón, Barahona, Monte Cristi, Valverde y Pedernales, entre otras.

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