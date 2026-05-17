El Indomet advierte sobre lluvias y tormentas eléctricas para este domingo

Vista satelital de las condiciones meteorológicas para este domingo en el Caribe. ( NOAA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este domingo continuarán las lluvias sobre distintas zonas del país debido a la incidencia de una vaguada, que provocará aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente durante la tarde y las primeras horas de la noche.

Las precipitaciones afectarán provincias del noreste, sureste, suroeste, la cordillera Central y la zona fronteriza.

Ante estas condiciones, el organismo mantiene alertas meteorológicas por riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra. Las provincias bajo alerta incluyen Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, Duarte, Sánchez Ramírez, Valverde, Santiago Rodríguez y Dajabón.

Pronóstico para el lunes

Para este lunes, el Indomet prevé que la vaguada continúe generando nublados acompañados de aguaceros fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas sobre el nordeste, el valle del Cibao, la cordillera Central, el suroeste y la zona fronteriza. Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían intensificarse durante la tarde y noche.

Expectativas para el martes

Para el martes se espera el acercamiento de otra vaguada y remanentes de humedad impulsados por el viento, lo que mantendrá las precipitaciones sobre gran parte del territorio nacional.

El pronóstico indica lluvias débiles a moderadas en horas de la mañana, tornándose fuertes después del mediodía en provincias como Santo Domingo, Santiago, La Vega, Puerto Plata, San Juan, Dajabón, Barahona, Monte Cristi, Valverde y Pedernales, entre otras.

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