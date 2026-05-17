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Indomet mantiene pronóstico de aguaceros para este lunes por vaguada sobre el país

Siete demarcaciones están en alerta amarilla y 12 en verde, incluido el Distrito Nacional

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    Indomet mantiene pronóstico de aguaceros para este lunes por vaguada sobre el país
    Según el Indomet, la vaguada y la humedad asociada a una onda tropical continuarán generando aguaceros moderados a fuertes en gran parte del país. (FUENTE EXTERNA)

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que desde las primeras horas de este lunes se registrarán aguaceros locales sobre el noreste y el litoral caribeño, debido a la incidencia de una vaguada y al viento del este-sureste.

    El organismo indicó que durante la tarde aumentarán las precipitaciones, acompañadas de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas aisladas en localidades del noreste, el Valle del Cibao, la cordillera Central, el suroeste y la zona fronteriza.

    Según el Indomet, la vaguada y la humedad asociada a una onda tropical continuarán generando aguaceros de moderados a fuertes en gran parte del país.

    Pese a las lluvias, previene que las temperaturas seguirán calurosas. La entidad recomienda ingerir suficientes líquidos, usar ropa ligera y de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol y permanecer en lugares frescos y ventilados.

    • Advirtió además que niños, embarazadas y adultos mayores son más vulnerables a las altas temperaturas.
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    Provincias en alerta

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene siete provincias en alerta amarilla, estás son: Montecristi, Puerto Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Dajabón, Valverde y Santiago Rodríguez.

    Mientras que en alerta verde permanecen el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago, La Vega, Monte Plata, Duarte, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, Peravia, María Trinidad Sánchez, Samaná, Espaillat y Monseñor Nouel.

    El COE exhortó a la población a no cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

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