COE eleva a 20 las provincias en alerta por incidencia de vaguada

Unas mujeres caminan por el Distrito Nacional en un día lluvioso. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) modificó este domingo los niveles de alerta en el territorio nacional, situando a siete provincias en alerta amarilla y 13 en verde, ante la continuidad de las lluvias provocadas por una vaguada y la humedad de una onda tropical.

De acuerdo con su más reciente boletín, las provincias bajo alerta amarilla son:

Montecristi, Puerto Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Dajabón, Valverde y Santiago Rodríguez.

Por su parte, se mantienen en alerta verde:

Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, La Vega, Monte Plata, Duarte, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, Peravia, María Trinidad Sánchez, Samaná, Espaillat y Monseñor Nouel.

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Variaciones respecto al boletín de ayer

Con el nuevo boletín, el total de demarcaciones en alerta subió de 16 a 20.

Ayer, la alerta era estrictamente verde para todas las provincias involucradas; hoy el COE activó la alerta amarilla para siete de ellas, lo que implica una situación de "riesgo inminente".

El reporte del 16 de mayo atribuía las lluvias al tránsito de una onda tropical por el sur del mar Caribe. Para este 17 de mayo, la onda tropical se localiza ya sobre Haití, lo que, combinado con la vaguada en varios niveles de la troposfera, ha intensificado el desarrollo de nubosidad y aguaceros.

El director del COE, Juan Manuel Méndez García, reiteró la recomendación a los ciudadanos de abstenerse de cruzar ríos, arroyos o cañadas con altos volúmenes de agua y de evitar el uso de balnearios en las zonas bajo vigilancia.

Se exhorta a los residentes en áreas de alto riesgo a permanecer atentos a posibles inundaciones repentinas y a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.