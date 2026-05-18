Vaguada continuará generando aguaceros este lunes en varias provincias
El Indomet mantiene varias provincias en alertas por las lluvias
Desde la madrugada de este lunes se registran lluvias dispersas con tronadas aisladas sobre provincias de la costa Caribeña, incluyendo Santo Domingo, San Cristóbal, Azua, Barahona, Samaná y Puerto Plata, así como en zonas de la cordillera Central, debido a la incidencia de una vaguada.
Así lo informó el Instituto Dominicano de Meteorología, que indicó que durante la tarde aumentarán las precipitaciones, generándose aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre localidades del noreste, el Valle del Cibao, la cordillera Central, el suroeste y la zona fronteriza.
Alertas y avisos meteorológicos
Ante estas condiciones, el Centro Nacional de Pronósticos del Indomet modificó los niveles de alertas meteorológicas por posibles inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.
Entre las provincias bajo alerta figuran Santiago, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, Monte Plata, Duarte, Sánchez Ramírez, El Gran Santo Domingo y Samaná.
Mientras que permanecen bajo aviso meteorológico Puerto Plata, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, San Cristóbal.
Temperaturas calurosas
El organismo advirtió además que las temperaturas continuarán bastante calurosas, con mínimas entre 23 °C y 25 °C y máximas entre 31 °C y 33 °C, por lo que recomendó ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en el caso de niños, embarazadas y envejecientes.
Pronostico para martes y miércoles
Para mañana martes, Indomet prevé que una vaguada y el paso de una onda tropical provocarán aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento desde la madrugada sobre provincias del norte, nordeste, la cordillera Central y el litoral Caribeño.
En la tarde, las lluvias serán más fuertes hacia la Cordillera Central, el suroeste y la zona fronteriza, con posibilidad de granizo aislado.
Asimismo, indicó que desde la madrugada del miércoles se esperan lluvias sobre provincias del nordeste y litoral Caribeño, incluyendo La Altagracia, Samaná, Santo Domingo, San Cristóbal, Barahona y Pedernales.
En la tarde, aumentarán los aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre la Cordillera Central, el norte, nordeste, sureste, Valle del Cibao, suroeste y la zona fronteriza. Aunque la onda tropical se alejará del país, la vaguada continuará generando condiciones inestables.