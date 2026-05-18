Vaguada continuará generando aguaceros este lunes en varias provincias

Personas intentan cruzar una calle inundada en el Gran Santo Domingo debido a las lluvias. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Desde la madrugada de este lunes se registran lluvias dispersas con tronadas aisladas sobre provincias de la costa Caribeña, incluyendo Santo Domingo, San Cristóbal, Azua, Barahona, Samaná y Puerto Plata, así como en zonas de la cordillera Central, debido a la incidencia de una vaguada.

Así lo informó el Instituto Dominicano de Meteorología, que indicó que durante la tarde aumentarán las precipitaciones, generándose aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre localidades del noreste, el Valle del Cibao, la cordillera Central, el suroeste y la zona fronteriza.

Alertas y avisos meteorológicos

Ante estas condiciones, el Centro Nacional de Pronósticos del Indomet modificó los niveles de alertas meteorológicas por posibles inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

Entre las provincias bajo alerta figuran Santiago, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, Monte Plata, Duarte, Sánchez Ramírez, El Gran Santo Domingo y Samaná .

Mientras que permanecen bajo aviso meteorológico Puerto Plata, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, San Cristóbal .

Temperaturas calurosas

El organismo advirtió además que las temperaturas continuarán bastante calurosas, con mínimas entre 23 °C y 25 °C y máximas entre 31 °C y 33 °C, por lo que recomendó ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en el caso de niños, embarazadas y envejecientes.

Pronostico para martes y miércoles

Para mañana martes, Indomet prevé que una vaguada y el paso de una onda tropical provocarán aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento desde la madrugada sobre provincias del norte, nordeste, la cordillera Central y el litoral Caribeño.

En la tarde, las lluvias serán más fuertes hacia la Cordillera Central, el suroeste y la zona fronteriza, con posibilidad de granizo aislado.

Asimismo, indicó que desde la madrugada del miércoles se esperan lluvias sobre provincias del nordeste y litoral Caribeño, incluyendo La Altagracia, Samaná, Santo Domingo, San Cristóbal, Barahona y Pedernales.

En la tarde, aumentarán los aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre la Cordillera Central, el norte, nordeste, sureste, Valle del Cibao, suroeste y la zona fronteriza. Aunque la onda tropical se alejará del país, la vaguada continuará generando condiciones inestables.