COE reduce a seis las provincias en alerta verde por incidencia de una vaguada en el país

Mapa de alerta del último suministrado por el COE en la tarde de este lunes. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó la tarde de este lunes que redujo a seis las provincias en alerta verde por la incidencia de una vaguada y los efectos locales de calentamiento diurno y orográfico.

En ese sentido, se encuentran en alerta verde: Dajabón, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Duarte, Santiago Rodríguez y Monte Plata.

De acuerdo con el último boletín del COE, se descontinúan los niveles de aviso para Santo Domingo, Distrito Nacional, Peravia, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Valverde, Santiago, Montecristi, Puerto Plata, San José de Ocoa, Monseñor Nouel y La Vega.

Prevén ligeras lluvias en varias localidades

El centro indicó que, pese al inicio de la entrada de una masa de aire de menor contenido de humedad, no se descarta la ocurrencia de aguaceros durante las primeras horas de la noche de este lunes, especialmente en localidades bajo alerta.

El fenómeno atmosférico podría ocasionar tronadas, ráfagas de viento fuertes en ocasiones y posibles granizadas aisladas hacia las regiones noroeste, noreste, la cordillera Central y la zona fronteriza.

Para las provincias afectadas, el COE recomendó a los comunitarios que habitan próximos a ríos, arroyos y cañadas estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

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