El COE mantiene 17 provincias y el Distrito Nacional bajo alerta por vaguada

Mapa del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) muestra las provincias bajo alerta amarilla y verde debido a los efectos de una vaguada que provocará aguaceros y tronadas en varias zonas del país. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este lunes que mantiene una provincia en alerta amarilla y otras 17, incluido el Distrito Nacional, en alerta verde debido a los efectos de una vaguada que continuará generando aguaceros, tronadas y ráfagas de viento durante la tarde.

Según el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), la inestabilidad atmosférica combinada con el calentamiento diurno y los efectos orográficos provocará nublados acompañados de aguaceros localmente fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas aisladas, principalmente sobre las regiones noroeste, valle del Cibao, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Las provincias más afectadas serían Monseñor Nouel, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, La Vega, Peravia, Santo Domingo, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde.

Provincias en alerta

Ante esta situación, en su boletín de las 11:30 de la mañana, el COE modificó los niveles de alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y repentinas.

En alerta amarilla permanece Dajabón. Mientras que en verde continúan San Cristóbal, Valverde, San José de Ocoa, María Trinidad Sánchez, Duarte, Hato Mayor, Santiago, Santiago Rodríguez, La Vega, Monte Plata, Monte Cristi, Sánchez Ramírez, Peravia, Puerto Plata, Monseñor Nouel, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

El organismo también informó que fueron descontinuadas las alertas verdes para Espaillat y Samaná.

El COE exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua.