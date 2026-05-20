Vaguada y onda tropical provocarán aguaceros en varias provincias este miércoles

Un pasajero se protege con una sombrilla mientras es transportado en un motoconcho bajo la lluvia en Santo Domingo. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este miércoles, durante las horas matutinas, predominarán condiciones mayormente soleadas en gran parte del país, aunque se registrarán chubascos dispersos y tronadas aisladas sobre el litoral costero caribeño y el noreste.

Sin embargo, después del mediodía, una vaguada en varios niveles de la troposfera, combinada con el paso de una onda tropical sobre aguas del mar Caribe y los efectos locales provocará aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas aisladas.

Las precipitaciones afectarán principalmente provincias del noroeste, la llanura oriental, el valle del Cibao, la Cordillera Central, la zona fronteriza y el suroeste del país.

Entre las provincias con mayor incidencia de lluvias figuran Sánchez Ramírez, Montecristi, Monte Plata, La Altagracia, San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Peravia, Barahona, Santiago Rodríguez, Valverde y Santiago.

Ante estas condiciones, el Centro de Pronóstico Nacional del Indomet mantiene a la provincia Monte Plata bajo alerta meteorológica por posibles inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

Temperaturas calurosas

El organismo también indicó que las temperaturas continuarán bastante calurosas en todo el territorio nacional, por lo que recomendó ingerir suficientes líquidos, usar ropa ligera y de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol y permanecer en lugares frescos y ventilados.

Asimismo, recordó que niños, embarazadas y adultos mayores son los más vulnerables ante las altas temperaturas. Las mínimas oscilarán entre 23 °C y 25 °C, mientras las máximas estarán entre 31 °C y 33 °C.

Pronóstico para jueves y viernes

Para este jueves, el Indomet prevé condiciones mayormente soleadas durante la mañana con algunos chubascos aislados.

No obstante, en horas de la tarde, la vaguada y el calentamiento diurno favorecerán aguaceros localmente fuertes, tronadas, ráfagas de viento y posibles granizadas aisladas sobre provincias como Santiago Rodríguez, Elías Piña, San Juan, Dajabón, Santiago, Valverde, Monte Cristi y Puerto Plata.

En tanto, para el viernes se espera nubosidad aislada y escasas lluvias en la mañana, aunque durante la tarde y primeras horas de la noche el paso de otra onda tropical y la vaguada generarán nuevos aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas zonas del país.