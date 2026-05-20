COE advierte fuerte oleaje en costas del país y recomienda restricciones a embarcaciones

Imagen de archivo que muestra fuerte oleaje en costas dominicanas. ( ARCHIVO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este miércoles que el oleaje en la costa Caribeña del país se encuentra deteriorándose progresivamente debido a fuertes vientos, situación que podría extenderse entre 24 y 48 horas.

La entidad explicó que la advertencia está sustentada en el boletín meteorológico emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el cual establece condiciones marítimas adversas tanto en la costa caribeña como en varios puntos de la atlántica.

Ante este panorama, el Indomet recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas que navegan en la costa caribeña hacerlo con extrema precaución cerca del perímetro costero, evitando aventurarse mar adentro debido a vientos y olas anormales, así como a posibles corrientes de resaca.

Asimismo, para la costa atlántica, específicamente desde Cabo Engaño, en La Altagracia, hasta Cabo Cabrón, en Samaná, las autoridades exhortaron a las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas a permanecer en puerto hasta que las condiciones marítimas mejoren.

En tanto, para el resto de la costa atlántica, aconsejó navegar con precaución próximo al litoral y evitar internarse mar adentro debido al fuerte oleaje y los vientos anormales.

El COE llamó a la población y a los operadores marítimos a mantenerse atentos a los boletines oficiales emitidos por los organismos de protección civil y meteorología.

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