El COE mantiene alerta verde para Barahona por riesgo de inundaciones

Barahona es la única provincia en alerta este miércoles 20 de mayo de 2026 en República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este miércoles que mantiene en alerta verde a la provincia Barahona ante el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

La medida fue adoptada tomando en cuenta el boletín emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el cual indica que, aunque gran parte del territorio nacional permanece con cielo soleado y nubosidad escasa, se han generado chubascos pasajeros en sectores focalizados de Peravia, Barahona, San José de Ocoa, Monseñor Nouel y Samaná.

El organismo explicó que durante la tarde el viento del este/sureste estará aportando humedad, mientras una vaguada generará condiciones de inestabilidad que provocarán aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento sobre distintas localidades del país.

Provincias afectadas por precipitaciones

Entre las provincias donde se esperan precipitaciones figuran San Cristóbal, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Santiago, Santiago Rodríguez y sectores de Santo Domingo Norte, condiciones que podrían extenderse hasta horas de la medianoche.

El COE indicó además que fue descontinuado el nivel de alerta verde para la provincia Monte Plata.

Condiciones marítimas

En cuanto a las condiciones marítimas, las autoridades recomendaron a los operadores de pequeñas, medianas y frágiles embarcaciones navegar con precaución en la costa caribeña, especialmente al suroeste de, debido a oleaje anormal y ráfagas de viento.

Mientras, en la costa atlántica, el organismo exhortó a navegar cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro, principalmente desde la bahía de Maimón hasta la bahía de Manzanillo, por las condiciones adversas del mar.

El COE señaló que para la tarde del viernes se espera una mejoría gradual del oleaje en la costa atlántica.

Asimismo, llamó a la población a mantenerse en contacto con los organismos de protección civil y seguir las orientaciones oficiales.

La institución recomendó a los residentes en zonas vulnerables, cercanas a ríos, arroyos y cañadas, permanecer atentos ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

También exhortó a la ciudadanía a no cruzar cuerpos de agua con alto volumen y abstenerse de utilizar balnearios en la provincia bajo alerta.