Una vaguada continuará provocando aguaceros este jueves en varias provincias

Vehículos transitan por una calle inundada a causa de las lluvias provocadas por una vaguada. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este jueves las condiciones atmosféricas del país continuarán influenciadas por una vaguada y el viento cálido y húmedo del este/sureste, factores que favorecerán la ocurrencia de aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en distintas regiones.

De acuerdo con el organismo, durante las primeras horas de la mañana se registrarán nublados con chubascos moderados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre localidades cercanas a la costa caribeña y zonas de la Cordillera Central, entre ellas Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Peravia, Monseñor Nouel, Barahona y Pedernales, entre otras cercanas.

Mientras que en horas de la tarde volverán los incrementos nubosos acompañados de aguaceros, tronadas y ráfagas de viento hacia Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña y el Gran Santo Domingo.

Temperaturas y alertas meteorológicas

El Centro de Pronóstico Nacional del Indomet mantiene a la provincia Barahona en alerta meteorológica debido al riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.

Asimismo, la entidad indicó que las temperaturas continuarán bastante calurosas en todo el país, por lo que recomendó ingerir suficientes líquidos, usar ropa ligera y de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol y permanecer en lugares frescos y ventilados.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas estarán entre 31 °C y 33 °C.

Condiciones marítimas

El Indomet informó que, en la costa caribeña, las embarcaciones deben permanecer en puerto debido a viento y oleaje anormal desde Isla Beata, en la provincia Pedernales, hasta Playa San Rafael, en Barahona. En el resto de la costa, recomendó navegar con precaución cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro.

Mientras que, en la costa atlántica, desde Cabo Engaño, en la provincia La Altagracia, hasta Cabo Cabrón, en Samaná, las autoridades recomendaron permanecer en puerto por condiciones marítimas adversas. Para el resto del litoral Atlántico, sugirieron navegar con precaución cerca de la costa debido al oleaje anormal.

El organismo indicó que se prevé una mejoría gradual de estas condiciones durante la tarde.

Asimismo, recomendó a bañistas y usuarios de playas consultar previamente a las autoridades locales antes de hacer uso de las mismas.

Pronóstico para viernes y sábado

Para este viernes el Indomet prevé que la vaguada y el viento cálido del este/sureste continúen generando desde horas matutinas aumentos nubosos con aguaceros dispersos y tronadas sobre provincias como La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, Peravia, San Cristóbal, Barahona, entre otras.

En la tarde, las lluvias podrían intensificarse con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en esas demarcaciones, además de Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, entre otras de la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Para el sábado la incidencia de la vaguada seguirá generando humedad e inestabilidad sobre el territorio nacional, provocando aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en localidades del noreste, sureste y la Cordillera Central.