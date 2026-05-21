El COE emite restricciones marítimas en las costas caribeña y atlántica por oleaje peligroso

Imagen de archivo que muestra fuerte oleaje en costas dominicanas. ( FUENTE EXTERNA. )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este jueves sobre restricciones marítimas en varios puntos de las costas caribeña y atlántica, debido al deterioro progresivo del oleaje y a los fuertes vientos que inciden sobre el país.

La medida fue adoptada luego del boletín emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el cual establece que las condiciones marítimas adversas permanecerán entre 24 y 48 horas.

En la costa caribeña, el organismo dispuso que las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanezcan en puerto desde Isla Beata, en Pedernales, hasta Playa San Rafael, en Barahona, por la presencia de olas anormales y ráfagas de viento peligrosas para la navegación.

Recomendaciones

Asimismo, para el resto del litoral caribeño, las autoridades recomendaron navegar con precaución cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro mientras continúen las condiciones adversas.

En cuanto a la costa atlántica, el COE indicó que las embarcaciones pequeñas y medianas deberán permanecer en puerto desde Cabo Engaño, en La Altagracia, hasta Cabo Cabrón, en Samaná, debido al fuerte oleaje registrado en esa zona.

Para las demás áreas del litoral atlántico, el organismo exhortó a los operadores marítimos a realizar navegación costera con precaución y evitar alejarse de la orilla.

El director del COE, Juan Manuel Méndez García, señaló que se espera una mejoría gradual de las condiciones marítimas durante la tarde de este jueves.