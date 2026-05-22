Vaguada provocará aguaceros este viernes en varias provincias; continuarán las altas temperaturas

Tres mujeres cruzan un puente peatonal en la provincia Santo Domingo resguardándose de la lluvia con sombrillas. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Este viernes una vaguada en varios niveles de la troposfera continuará incidiendo sobre el territorio nacional, generando chubascos, aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas provincias del país.

Así lo informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que indicó que durante las horas matutinas se prevén chubascos locales localidades de La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Samaná, Barahona, entre otras localidades.

Mientras que en horas de la tarde se desarrollarán aguaceros acompañados de tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento, principalmente en Monte Plata, La Vega, Santiago, María Trinidad Sánchez, Duarte, Monseñor Nouel, entre otras provincias aledañas.

Temperaturas calurosas

El organismo indicó que las temperaturas continuarán bastante calurosas en todo el país, con mínimas entre 23 °C y 25 °C y máximas entre 31 °C y 33 °C.

Ante estas condiciones, recomendó ingerir suficientes líquidos, utilizar ropa ligera y de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol y permanecer en lugares frescos y ventilados.

Condiciones marítimas

Las autoridades recomendaron a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución en la costa caribeña, cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro desde Isla Beata, en la provincia Pedernales, hasta Playa San Rafael, en Barahona, debido a viento y oleaje anormal.

El resto de la costa se encuentra normal.

Asimismo, sugirieron a bañistas y usuarios de playas consultar previamente con las autoridades locales antes de utilizar las playas por posibles corrientes de resaca.

Pronóstico para el fin de semana

Para este sábado el Indomet prevé un incremento de la humedad debido a la persistencia de la vaguada, lo que favorecerá aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Azua, San Juan, Elías Piña, Pedernales, Santiago y Santiago Rodríguez.

En Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Barahona, entre otras localidades, se esperan chubascos locales con tronadas aisladas.

Mientras que el domingo continuarán condiciones similares, con chubascos matutinos en provincias como La Altagracia, Hato Mayor, Santo Domingo y Monte Plata, además de aguaceros vespertinos hacia localidades del noreste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.