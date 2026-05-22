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condiciones marítimas República Dominicana
condiciones marítimas República Dominicana

Mejoran condiciones marítimas en la costa caribeña, pero se mantienen recomendaciones de precaución

Las autoridades advierten a los operadores de embarcaciones frágiles y pequeñas sobre la necesidad de navegar con precaución en ciertas zonas del litoral

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    Mejoran condiciones marítimas en la costa caribeña, pero se mantienen recomendaciones de precaución
    En la costa caribeña las autoridades recomiendan a los operadores navegar con la debida precaución desde Isla Beata hasta Playa San Rafael, debido a las condiciones del mar que aún presentan cierto nivel de riesgo. (FUENTE EXTERNA)

    La Centro de Operaciones de Emergencias informó este viernes que las condiciones marítimas continúan mejorando de manera progresiva en las costas del país, de acuerdo con el más reciente boletín emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología.

    Según el informe, en la costa caribeña las autoridades recomiendan a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con la debida precaución desde Isla Beata hasta Playa San Rafael, debido a las condiciones del mar que aún presentan cierto nivel de riesgo.

    Recomendaciones para la navegación

    • Mientras tanto, en el resto del litoral caribeño las operaciones marítimas pueden realizarse con normalidad, aunque las autoridades exhortan a mantenerse atentos a los boletines oficiales.

    En cuanto a la costa Atlántica, el organismo indicó que los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas deben navegar con precaución y permanecer cerca del perímetro costero, evitando aventurarse mar adentro, debido a la incidencia de vientos y oleajes peligrosos.

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