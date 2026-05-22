Mejoran condiciones marítimas en la costa caribeña, pero se mantienen recomendaciones de precaución

En la costa caribeña las autoridades recomiendan a los operadores navegar con la debida precaución desde Isla Beata hasta Playa San Rafael, debido a las condiciones del mar que aún presentan cierto nivel de riesgo. ( FUENTE EXTERNA )

La Centro de Operaciones de Emergencias informó este viernes que las condiciones marítimas continúan mejorando de manera progresiva en las costas del país, de acuerdo con el más reciente boletín emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología.

Según el informe, en la costa caribeña las autoridades recomiendan a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con la debida precaución desde Isla Beata hasta Playa San Rafael, debido a las condiciones del mar que aún presentan cierto nivel de riesgo.

Recomendaciones para la navegación

Mientras tanto, en el resto del litoral caribeño las operaciones marítimas pueden realizarse con normalidad, aunque las autoridades exhortan a mantenerse atentos a los boletines oficiales.

En cuanto a la costa Atlántica, el organismo indicó que los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas deben navegar con precaución y permanecer cerca del perímetro costero, evitando aventurarse mar adentro, debido a la incidencia de vientos y oleajes peligrosos.

Llamado a la población

El COE reiteró el llamado a la población y a los sectores pesqueros y turísticos a mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por los organismos de protección civil y meteorología para evitar incidentes en el mar.