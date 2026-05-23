Continuarán los aguaceros fuertes y tormentas eléctricas en la noche de este sábado

Imágenes satelitales muestran que en el área del territorio nacional permaneces húmeda e inestable, producto de la incidencia de una vaguada observada en varios niveles de la troposfera. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó la tarde de este sábado que, hasta las primeras horas de la noche se prevé que continúen presentándose nubes significativas acompañadas de aguaceros fuertes.

A través de una publicación en las redes sociales de la agencia, indicaron que se esperan, además, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas.

El informe de tiempo establece que el territorio nacional permanece húmedo e inestable, producto de la incidencia de una vaguada observada en varios niveles de la troposfera.

? Nuestra área de pronósticos permanece húmeda e inestable, producto de la incidencia de una vaguada observada en varios niveles de la troposfera.



?? Se prevé que, hasta las primeras horas de la noche, continúen presentándose nubes significativas acompañadas de aguaceros... pic.twitter.com/YSgnAeJWh7 — Instituto Dominicano de Meteorología (@INDOMET_RDO) May 23, 2026

En este sentido, indicó que las lluvias afectarán principalmente las provincias de La Altagracia, Hato Mayor, Duarte, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Espaillat, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Bahoruco; además del Gran Santo Domingo.

Diez provincias en alerta

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) modificó la tarde de este sábado los niveles de alerta meteorológica y mantiene cuatro provincias en alerta amarilla, además del Distrito Nacional, y otras cinco en alerta verde ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.

En alerta amarilla permanecen Monte Plata, Sánchez Ramírez, Santo Domingo y San Cristóbal, con énfasis en Villa Altagracia. Mientras que en alerta verde se encuentran Duarte, especialmente el Bajo Yuna; Monseñor Nouel, La Vega, San Pedro de Macorís y Santiago.

El COE exhortó a la población a no cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua y evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Asimismo, pidió a los padres mantener vigilancia sobre los menores para impedir que ingresen a zonas acuáticas peligrosas.

Condiciones marítimas

En cuanto a las condiciones marítimas, el Indomet recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución cerca del perímetro costero desde Cabo Falso hasta Isla Beata, en Pedernales, debido a vientos y oleaje anormal.