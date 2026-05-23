Vaguada provocará aguaceros este sábado; mantienen seis provincias en alerta verde

El Indomet informó que las temperaturas continuarán bastante calurosas. ( FUENTE EXTERNA )

La incidencia de una vaguada continuará generando este sábado condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias en el territorio nacional, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El organismo explicó que durante las horas de la mañana se esperan aguaceros dispersos sobre provincias como El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Barahona y el Gran Santo Domingo.

Sin embargo, indicó que después del mediodía el calor vespertino se combinará con la vaguada, provocando incrementos nubosos acompañados de fuertes aguaceros, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas hasta las primeras horas de la noche en provincias como El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Bahoruco y el Gran Santo Domingo.

Mantienen alertas meteorológicas

El Centro de Pronóstico Nacional del Indomet mantiene niveles de alerta meteorológica ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.

Las provincias bajo alerta meteorológica son el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, especialmente Villa Altagracia, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís y Monseñor Nouel.

Temperaturas calurosas

El organismo indicó además que las temperaturas continuarán bastante calurosas en todo el territorio nacional con mínimas entre 23 °C y 25 °C y las máximas oscilarán entre 31 °C y 33 °C. Ante estas condiciones, recomendó a la población ingerir suficientes líquidos, utilizar ropa ligera y de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol y permanecer en lugares frescos y ventilados.

Condiciones marítimas

En un tramo de la costa caribeña, específicamente en Isla Beata, provincia Pedernales, las autoridades recomendaron a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro debido a viento y oleaje anormal.

Indicaron que en el resto de la costa caribeña y en la costa atlántica el oleaje permanece normal. No obstante, advirtieron que a partir de este domingo el oleaje comenzará a incrementarse gradualmente mar adentro en ambas costas.

Asimismo, recomendaron a bañistas y usuarios de playas consultar previamente a las autoridades locales antes de utilizarlas, debido a la posibilidad de corrientes de resaca en algunas zonas.

Pronóstico para domingo y lunes

Para este domingo, el Indomet prevé aguaceros aislados durante la mañana en localidades próximas a la costa sur del país. Mientras que en horas de la tarde, la vaguada y el calentamiento vespertino volverán a generar aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias como La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Bahoruco y El Gran Santo Domingo. El lunes se esperan aguaceros aislados en horas matutinas hacia el noreste y suroeste del país, seguidos de lluvias, tronadas y posibles ráfagas de viento durante la tarde y primeras horas de la noche sobre las regiones noreste, sureste, cordillera Central y el Valle del Cibao.