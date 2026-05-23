Cuatro provincias en alerta amarilla y cinco en verde por incidencia de vaguada

Mapa con las provincias en alerta emitido por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE). ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) modificó la tarde de este sábado los niveles de alerta meteorológica y mantiene cuatro provincias en alerta amarilla, además del Distrito Nacional, y otras cinco en alerta verde ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.

La medida fue adoptada tras el boletín emitido a la 1:40 de la tarde por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que informó que la interacción de una vaguada con el viento predominante del este continuará generando aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas zonas del país.

Según el informe, durante las horas de la tarde y primeras horas de la noche se prevén aguaceros fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y posibles granizadas, principalmente en Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Bahoruco y El Gran Santo Domingo.

Provincias en alerta

En alerta amarilla permanecen Monte Plata, Sánchez Ramírez, Santo Domingo y San Cristóbal, con énfasis en Villa Altagracia.

Mientras que en alerta verde se encuentran Duarte, especialmente el Bajo Yuna; Monseñor Nouel, La Vega, San Pedro de Macorís y Santiago.

El COE exhortó a la población a no cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua y evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta. Asimismo, pidió a los padres mantener vigilancia sobre los menores para impedir que ingresen a zonas acuáticas peligrosas.

Condiciones marítimas

En cuanto a las condiciones marítimas, el Indomet recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución cerca del perímetro costero desde Cabo Falso hasta Isla Beata, en Pedernales, debido a vientos y oleaje anormal.

También sugirió precaución en la costa Atlántica, desde Cabo Engaño, en La Altagracia, hasta Cabo Cabrón, en Samaná, evitando aventurarse mar adentro. El resto de ambas costas mantiene condiciones normales.

Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los boletines oficiales y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.