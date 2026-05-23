El COE aumenta provincias bajo alerta por vaguada y advierte sobre nuevas inundaciones

El COE advierte que condiciones atmosféricas continúan generando riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

El Centro de Operaciones de Emergencias aumentó este sábado los niveles de alerta meteorológica en el país, al elevar de seis a ocho las provincias bajo alerta verde y colocar otras dos en alerta amarilla, debido a las lluvias provocadas por una vaguada que incide sobre el territorio nacional.

En su informe preliminar de situación número 1, emitido a las 11:30 de la mañana, el organismo explicó que las condiciones atmosféricas continúan generando riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra en varias demarcaciones.

Las provincias colocadas en alerta amarilla son Monte Plata y Sánchez Ramírez.

Mientras que en alerta verde permanecen San Pedro de Macorís, San Cristóbal —especialmente Villa Altagracia—, Santo Domingo, el Distrito Nacional, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago y Duarte, en especial la zona del Bajo Yuna.

El organismo indicó que la medida fue adoptada tras el boletín emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología, el cual prevé la continuación de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas durante la tarde y primeras horas de la noche.

Según el informe meteorológico, las precipitaciones impactarán principalmente localidades de Samaná, María Trinidad Sánchez, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Espaillat y Barahona durante la mañana, mientras que en horas de la tarde las lluvias se intensificarán en Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Bahoruco y el Gran Santo Domingo.

Lluvias causan estragos

El COE también informó sobre incidentes registrados por las lluvias en varias provincias. En Duarte, la Defensa Civil reportó el desbordamiento de los ríos Payaso y Caño Azul, situación que dejó incomunicada la comunidad de Los Contreras.

Mientras que en Monte Plata, cuatro jóvenes quedaron atrapados tras el desbordamiento de los ríos Comatillo y Los Guayabos, siendo rescatados por equipos de la Defensa Civil mediante operaciones acuáticas.

Condiciones marítimas

En cuanto a las condiciones marítimas, el Indomet recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución en la costa Caribeña, específicamente desde Cabo Falso hasta isla Beata, en Pedernales, evitando aventurarse mar adentro debido a vientos y oleaje anormal.

Asimismo, en la costa Atlántica, desde Cabo Engaño hasta Cabo Cabrón, en Samaná, exhortó a realizar operaciones cerca del perímetro costero.

El COE indicó además que los ministerios de la Presidencia y Administrativo de la Presidencia mantienen comunicación permanente con el organismo para dar seguimiento a la evolución del fenómeno atmosférico y coordinar asistencia a través del Plan Social y los Comedores Económicos.

De igual forma, el Ministerio de Defensa, la Defensa Civil y la Cruz Roja Dominicana mantienen activados sus equipos de monitoreo, evaluación y respuesta en las provincias bajo alerta.

Ante el incremento de las alertas, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse en contacto con los organismos de protección civil y evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua, así como abstenerse de utilizar balnearios en las zonas bajo alerta.