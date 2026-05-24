El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este domingo que mantiene el Distrito Nacional en alerta amarilla, mientras que las provincias en este nivel aumentaron a seis con la incorporación de La Vega y Monseñor Nouel.

Otras cinco provincias permanecen en alerta verde, debido a las lluvias provocadas por una vaguada que continúa generando inestabilidad sobre el país.

La institución explicó que, según el más reciente boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), durante la tarde se prevén aguaceros fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas aisladas sobre distintas localidades del territorio nacional.

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Las precipitaciones afectarán principalmente provincias de las regiones norte, noreste, llanura oriental, litoral caribeño, cordillera Central y la zona fronteriza, entre ellas La Altagracia, El Seibo, San Cristóbal y San Pedro de Macorís.

Por igual, La Romana, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Barahona, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Duarte, Independencia, Bahoruco, San José de Ocoa y el Gran Santo Domingo.

Provincias bajo alerta

En alerta amarilla se encuentran el Distrito Nacional, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Santo Domingo, San Cristóbal, especialmente Villa Altagracia, La Vega y Monseñor Nouel.

Mientras que en alerta verde están Duarte, en especial la zona del Bajo Yuna; San Pedro de Macorís, San José de Ocoa, Peravia y Santiago.

Recomendación a la población

El COE exhortó a la población a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y evitar el uso de balnearios debido a la turbiedad y fuerza de las corrientes.

Asimismo, recomendó a los padres mantener vigilancia sobre los menores para impedir que ingresen a zonas acuáticas peligrosas mientras permanezcan las condiciones meteorológicas adversas.