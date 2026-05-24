×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
provincias en alerta
provincias en alerta

VIDEO | El Distrito Nacional y seis provincias en alerta amarilla por lluvias

Las provincias bajo alerta amarilla incluyen Monte Plata, San Cristóbal y el Distrito Nacional, entre otras

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este domingo que mantiene el Distrito Nacional en alerta amarilla, mientras que las provincias en este nivel aumentaron a seis con la incorporación de La Vega y Monseñor Nouel. 

    Otras cinco provincias permanecen en alerta verde, debido a las lluvias provocadas por una vaguada que continúa generando inestabilidad sobre el país.

    La institución explicó que, según el más reciente boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), durante la tarde se prevén aguaceros fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas aisladas sobre distintas localidades del territorio nacional.

    Expandir imagen
    Infografía

    Las precipitaciones afectarán principalmente provincias de las regiones norte, noreste, llanura oriental, litoral caribeño, cordillera Central y la zona fronteriza, entre ellas La Altagracia, El Seibo, San Cristóbal y San Pedro de Macorís.

    RELACIONADAS

    Por igual, La Romana, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Barahona, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Duarte, Independencia, Bahoruco, San José de Ocoa y el Gran Santo Domingo.

    Provincias bajo alerta

    • En alerta amarilla se encuentran el Distrito Nacional, Monte Plata, Sánchez RamírezSanto Domingo, San Cristóbal, especialmente Villa Altagracia, La Vega y Monseñor Nouel.

    Mientras que en alerta verde están Duarte, en especial la zona del Bajo Yuna; San Pedro de Macorís, San José de Ocoa, Peravia y Santiago.

    Recomendación a la población

    El COE exhortó a la población a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y evitar el uso de balnearios debido a la turbiedad y fuerza de las corrientes.

    Asimismo, recomendó a los padres mantener vigilancia sobre los menores para impedir que ingresen a zonas acuáticas peligrosas mientras permanezcan las condiciones meteorológicas adversas.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.