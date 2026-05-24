El COE mantiene restricciones marítimas por fuertes vientos y oleaje anormal

Dos pescadores en la costa durante un oleaje anormal. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó la noche de este domingo que continúan deteriorándose las condiciones marítimas en ambas costas del país, por lo que recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto del territorio nacional.

El organismo de socorro explicó, a través de su último boletín del día, que la medida fue adoptada en base al informe emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que advierte sobre viento y oleaje anormal en las costas del país.

Por esta razón, el COE dijo que, en la costa caribeña, desde Isla Beata hasta Playa San Rafael, las autoridades recomendaron a las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto.

Navegar con precaución

Mientras que en el resto del litoral caribeño exhortó a navegar con precaución cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro.

En la costa Atlántica, desde Cabo San Rafael hasta Bahía de Manzanillo, la institución también aconsejó a los operadores de embarcaciones pequeñas y medianas permanecer en puerto debido a las condiciones adversas del mar.