El COE mantiene restricciones marítimas por fuertes vientos y oleaje anormal
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advirtió sobre viento y oleaje anormal en las costas del país
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó la noche de este domingo que continúan deteriorándose las condiciones marítimas en ambas costas del país, por lo que recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto del territorio nacional.
El organismo de socorro explicó, a través de su último boletín del día, que la medida fue adoptada en base al informe emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que advierte sobre viento y oleaje anormal en las costas del país.
Por esta razón, el COE dijo que, en la costa caribeña, desde Isla Beata hasta Playa San Rafael, las autoridades recomendaron a las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto.
Navegar con precaución
- Mientras que en el resto del litoral caribeño exhortó a navegar con precaución cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro.
En la costa Atlántica, desde Cabo San Rafael hasta Bahía de Manzanillo, la institución también aconsejó a los operadores de embarcaciones pequeñas y medianas permanecer en puerto debido a las condiciones adversas del mar.