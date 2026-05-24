Vaguada provocará fuertes aguaceros en gran parte del país este domingo

El Indomet informó que actualmente se observan nublados generadores de lluvias sobre localidades del noreste, el valle del Cibao y la cordillera Central. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este domingo que una vaguada continuará incidiendo sobre las condiciones del tiempo en República Dominicana, provocando aguaceros dispersos desde horas de la mañana y precipitaciones más intensas durante la tarde y primeras horas de la noche en distintas provincias del territorio nacional.

Según el organismo, actualmente se observan nublados generadores de lluvias sobre localidades del noreste, el Valle del Cibao y la cordillera Central, precipitaciones que se extenderán gradualmente hacia otras zonas cercanas.

Indomet explicó que, después del mediodía, los efectos del ciclo diurno combinados con la vaguada favorecerán incrementos nubosos acompañados de fuertes aguaceros, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas aisladas.

Las provincias con mayores probabilidades de verse afectadas son La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Bahoruco y el Gran Santo Domingo.

COE mantiene provincias en alerta

Ante las condiciones meteorológicas, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) modificó la tarde del sábado los niveles de alerta y mantiene cuatro provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla, mientras que otras cinco permanecen en alerta verde, debido al riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.

En alerta amarilla se encuentran el Gran Santo Domingo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, y San Cristóbal, con especial atención en Villa Altagracia.

Mientras que en alerta verde figuran Duarte, especialmente la zona del Bajo Yuna; Monseñor Nouel, La Vega, San Pedro de Macorís y Santiago.

El COE exhortó a la población a no cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Además, recomendó a los padres y tutores mantener vigilancia sobre los menores para impedir que ingresen a zonas acuáticas consideradas peligrosas.