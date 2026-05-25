El COE eleva a 14 las provincias bajo alerta por incidencia de vaguada

Mapa con las provincias en alerta emitido por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE). ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este lunes que mantiene seis provincias, incluido el Distrito Nacional, en alerta amarilla y ocho en alerta verde debido a la incidencia de una vaguada que continuará provocando aguaceros, tormentas eléctricas y posibles inundaciones en distintos puntos del país.

De acuerdo con el boletín preliminar emitido a las 11:30 de la mañana, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) prevé que durante la tarde y las primeras horas de la noche se registren aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tronadas y ráfagas de viento sobre provincias como La Altagracia, Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, San Juan, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Santiago, entre otras.

Ante estas condiciones, el COE mantiene en alerta amarilla a Monte Plata, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, especialmente el municipio Villa Altagracia, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Mientras que en alerta verde permanecen Duarte, en especial el Bajo Yuna; Peravia, La Romana, Santiago, La Altagracia, El Seibo, San José de Ocoa y San Pedro de Macorís.

El organismo explicó que las alertas fueron emitidas ante el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, inundaciones urbanas y rurales, así como posibles deslizamientos de tierra.

Comunidades incomunicadas en Monte Plata

El COE reportó que en la provincia Monte Plata varias comunidades quedaron incomunicadas debido a la crecida de ríos y cañadas.

Según el informe de la Defensa Civil, en el municipio Peralvillo la crecida del río Naranjo dejó incomunicada la zona urbana, mientras que en Bayaguana se registró la caída de un árbol sobre una carretera, situación que posteriormente fue solucionada tras la remoción del obstáculo.

Asimismo, el desbordamiento del río Ozama afectó temporalmente el tránsito vehicular entre Hacienda Estrella y la comunidad La Luisa.

También fueron reportadas interrupciones en el paso entre Los Botados y Mamá Tingó debido a la crecida del río Guanuma, así como entre Hatillo y Monte Plata tras el desbordamiento del río Savita.

Condiciones marítimas

El Indomet recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto en la costa Caribeña desde isla Beata, en Pedernales, hasta playa San Rafael, en Barahona, así como en la costa Atlántica desde bahía de Manzanillo, en Montecristi, hasta cabo San Rafael, en La Altagracia, debido a vientos y oleaje anormal. En el resto de la costa Caribeña se exhortó a navegar con precaución cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro.

Las autoridades recomendaron a la población no cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua y evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta. Además, exhortaron a mantenerse atentos a los boletines oficiales y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.