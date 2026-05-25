Vaguada continuará generando aguaceros este lunes en varias provincias

Las autoridades recomiendan permanecer en puerto por oleaje anormal en zonas de las costas Atlántica y Caribeña. ( FUENTE EXTERNA )

Para este lunes la incidencia de una vaguada y el arrastre del viento continuarán generando lluvias y aguaceros en distintas provincias del país, mientras el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) mantiene varios niveles de alerta y aviso meteorológico ante posibles inundaciones urbanas y crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

Durante las horas matutinas se esperan lluvias pasajeras entre débiles y moderadas sobre provincias como La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Duarte, Samaná, entre otras.

Para la tarde, el organismo pronostica aguaceros locales acompañados de tronadas y ráfagas de viento en Monseñor Nouel, La Vega, San Juan, Azua, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez y Barahona.

El Indomet indicó que en horas de la noche las precipitaciones comenzarán a disminuir gradualmente, dando paso a un cielo mayormente despejado con ligeros incrementos nubosos y chubascos aislados.

Alertas y avisos meteorológicos

El Centro de Pronóstico Nacional del Indomet mantiene en alerta meteorológica a Monseñor Nouel, La Vega, Duarte, San Pedro de Macorís y San José de Ocoa.

Mientras que bajo aviso meteorológico permanecen Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Monte Plata y el Gran Santo Domingo.

Las autoridades explicaron que las medidas se mantienen debido al riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.

Condiciones marítimas

En la costa Atlántica, desde Cabo San Rafael, en la provincia La Altagracia, hasta la bahía de Manzanilla, en Montecristi, las autoridades recomendaron a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto debido al viento y oleaje anormal.

Asimismo, en la costa Caribeña, desde isla Beata hasta playa San Rafael, en Barahona, también se recomendó permanecer en puerto por condiciones marítimas peligrosas.

En el resto de la costa Caribeña se exhortó a navegar con precaución cerca del perímetro costero.

Persisten las temperaturas calurosas

El organismo meteorológico informó que las temperaturas continuarán calurosas en todo el territorio nacional, con mínimas entre 21 y 23 °C, y máximas entre 31 °C y 33 °C. Ante estas condiciones, recomendó ingerir suficientes líquidos, utilizar ropa ligera de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol.

Pronóstico para los próximos días

Para el martes, una onda tropical se acercará al área de pronóstico, incrementando la humedad e inestabilidad sobre el país.

Esto favorecerá aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre provincias del litoral Caribe y otras localidades del interior, incluyendo Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Samaná, Santiago y San Juan.

Indomet advirtió además sobre la posibilidad de granizadas en zonas montañosas.

Para el miércoles, aunque la onda tropical se habrá alejado, persistirá un ambiente húmedo e inestable debido a la vaguada en niveles altos de la troposfera, por lo que continuarán registrándose aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del país.