Lluvias y temperaturas calurosas marcarán el clima de este martes

Una mujer se seca el sudor mientras se resguarda del sol en la acera. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Las condiciones meteorológicas en el país continuarán dominadas por la incidencia de una vaguada y el paso de una onda tropical al sur, cuya mayor actividad nubosa se mantiene en el mar Caribe.

Así lo informó este martes el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) en su informe del tiempo, en el que indicó que estos fenómenos mantendrán condiciones muy favorables para que desde tempranas horas y durante la mañana se formen nublados acompañados de chubascos dispersos a moderados en ocasiones, así como aisladas tronadas, especialmente en localidades cercanas a la costa sur, la región noreste y la Cordillera Central.

Para la tarde y hasta las primeras horas de la noche, el organismo prevé la formación de nubes de gran desarrollo vertical, acompañadas de aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas.

Estas condiciones se registrarán en las provincias La Altagracia, Hato Mayor, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Duarte, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Santiago, Santiago Rodríguez, San Juan, Elías Piña, Barahona y Pedernales, entre otras zonas cercanas.

Persistirán las temperaturas calurosas

Las temperaturas continuarán calurosas en todo el país. El Indomet exhortó a la población ingerir suficientes líquidos, usar ropa ligera y de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol y permanecer en lugares frescos y ventilados.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 21 °C y 23 °C, mientras que las máximas estarán entre 31 °C y 33 °C.

Recomendaciones marítimas

En la costa caribeña, el organismo recomendó a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones permanecer en puerto debido al oleaje anormal y a las fuertes ráfagas de viento.

Mientras que en la costa atlántica, la recomendación de permanecer en puerto aplica para operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas, debido al oleaje peligroso y las ráfagas de viento intensas.

Lo que se espera para el miércoles y jueves

Para el miércoles, el país continuará bajo la incidencia de la vaguada, combinada con el viento cálido y húmedo del sureste, lo que favorecerá durante la tarde la continuidad de aguaceros, tronadas y ráfagas de viento hacia localidades de las regiones noreste, sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

El jueves, las precipitaciones serán menos frecuentes e intensas en comparación con días anteriores, debido a que la vaguada comenzará a alejarse del territorio nacional y se ubicará sobre Puerto Rico.

Sin embargo, el Indomet señaló que la humedad dejada por el fenómeno, junto con la incidencia del viento y los efectos locales del calentamiento diurno y orográfico, provocarán durante la tarde algunos aumentos nubosos con aguaceros locales y tronadas aisladas sobre las regiones noreste, sureste, la Cordillera Central y comunidades fronterizas.