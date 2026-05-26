El COE mantiene 18 provincias en alerta por efectos de vaguada y onda tropical

Mapa de las provincias en alerta emitido este martes 26 de mayo de 2026 por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE). ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este martes que mantiene 10 provincias en alerta amarilla y otras ocho en alerta verde debido a los efectos de una vaguada y una onda tropical que continúan generando fuertes aguaceros sobre gran parte del territorio nacional.

En su informe preliminar número 3, el organismo explicó que las alertas fueron dispuestas ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.

Las provincias en alerta amarilla son Monte Plata, Sánchez Ramírez, Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel y La Vega.

Mientras que en alerta verde permanecen Duarte, especialmente el Bajo Yuna, María Trinidad Sánchez, San José de Ocoa, La Altagracia, Peravia, Santiago, La Romana y Samaná.

Condiciones meteorológicas inestables

De acuerdo con el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las condiciones atmosféricas continuarán inestables durante este martes debido a la combinación de la vaguada, el paso de una onda tropical al sur de la isla y los efectos del calentamiento diurno.

El informe meteorológico prevé desde el mediodía hasta primeras horas de la noche desarrollos nubosos acompañados de aguaceros localmente fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, principalmente en provincias del noreste, el valle del Cibao, la llanura oriental, la cordillera Central y el litoral caribeño.

Entre las provincias con mayores probabilidades de lluvias figuran La Altagracia, Hato Mayor, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Duarte, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Santiago, Santiago Rodríguez, San Juan, Elías Piña, Barahona y San Pedro de Macorís.

Recomendaciones del COE

Ante esta situación, el COE exhortó a la población a mantenerse en contacto con los organismos de protección civil y seguir las orientaciones emitidas por las autoridades.

Asimismo, recomendó a los residentes en zonas vulnerables y cercanas a ríos, arroyos y cañadas permanecer atentos ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

El organismo también reiteró que las personas deben abstenerse de cruzar cuerpos de agua con altos volúmenes y evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta, debido a la turbiedad y fuerza de las corrientes.

El COE recordó que la ciudadanía puede comunicarse ante cualquier emergencia a través de los teléfonos 809-472-0909, el sistema 9-1-1 y la línea 462 de la Ogtic.