El COE advierte incrementarán las lluvias esta tarde en el Distrito Nacional y varias provincias

Las lluvias producto de una vaguada causan congestionamiento vehicular en el Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

"Es importante que la población, sobre todo en las provincias en alerta amarilla y el Distrito Nacional, tome las previsiones del lugar. Se van a incrementar las precipitaciones esta tarde. Deben evitar el tránsito por los lugares que por tradición ocurren inundaciones, sobre todo en el Distrito y en la provincia de Santo Domingo. Es sumamente importante", advirtió este martes el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez.

A través de un video difundido en redes sociales, el general Méndez, explicó que las lluvias se incrementarán durante la tarde en varias provincias del país, debido a la incidencia de una vaguada, por lo que llamó a la población a tomar medidas preventivas.

Asimismo, exhortó a las personas que residen en las zonas bajo alerta a evitar desplazarse por lugares vulnerables a inundaciones urbanas, especialmente en el Gran Santo Domingo, donde se registran acumulaciones de agua durante fuertes precipitaciones.

Aumentan las provincias en alerta

Conforme al boletín emitido a las 2:15 de la tarde por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), continúan bajo alerta amarilla el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, Sánchez Ramírez, Monte Plata, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, La Vega, María Trinidad Sánchez, La Altagracia y San Cristóbal.

Mientras que Duarte —especialmente el Bajo Yuna—, San José de Ocoa, Peravia, Santiago, La Romana y Samaná permanecen bajo alerta verde.

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Otras recomendaciones

Las autoridades prohibieron el uso de ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta, especialmente en la cuenca de la presa de Valdesia, debido a las maniobras operativas que realizará la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana.

La institución informó que se ejecutará una descarga controlada de caudales a través de las compuertas del contraembalse Las Barías, manteniendo un aporte aproximado de 85 metros cúbicos por segundo hacia la cuenca del río Nizao.

La medida abarca el tramo comprendido desde la presa de Aguacate hasta la desembocadura del río Nizao en Playa Palenque, incluyendo las comunidades y balnearios ubicados aguas abajo.

Asimismo, los organismos de respuesta fueron instruidos a tomar medidas preventivas para garantizar la seguridad de las personas y comunidades asentadas en la ribera del río Nizao, específicamente desde el contraembalse Las Barías hasta la desembocadura del afluente.