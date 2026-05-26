Crecida de ríos por vaguada deja localidades incomunicadas en varias provincias del país

El COE informó que el Gobierno mantiene comunicación constante con la institución para dar seguimiento a la evolución del fenómeno atmosférico y coordinar la asistencia necesaria. ( FUENTE EXTERNA )

Las fuertes lluvias asociadas a la vaguada que afecta el país provocaron este martes inundaciones, crecidas de ríos y situaciones de emergencia en varias provincias, según un reporte preliminar de daños emitido por los organismos de protección civil.

En Monte Plata, la Defensa Civil informó que la crecida del río Ozama provocó que el agua pasara por encima del puente que comunica el municipio de Yamasá con la comunidad de Don Juan, afectando temporalmente el tránsito en la zona. Posteriormente, las autoridades indicaron que la situación volvió a la normalidad.

Inundaciones en Duarte y Peravia

En la provincia Duarte, la Defensa Civil reportó que el desbordamiento del río Payabo mantiene incomunicada a la comunidad Los Contreras, en el Bajo Yuna.

Mientras que, en Peravia, específicamente en la comunidad de Pizarrete, dos personas quedaron atrapadas en un vehículo debido al aumento del caudal del río Los Tres Charquitos. Equipos de rescate lograron evacuar con éxito a los ocupantes del automóvil sin que se reportaran víctimas.

Autoridades mantienen monitoreo permanente

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que el Gobierno mantiene comunicación constante con la institución para dar seguimiento a la evolución del fenómeno atmosférico y coordinar la asistencia necesaria a través del Plan Social de la Presidencia y los Comedores Económicos.

Asimismo, el Ministerio de Defensa permanece en coordinación permanente con el COE, mientras la Defensa Civil mantiene activadas las salas de situación tanto en la sede central como en las provincias bajo alerta.

La institución también informó que continúa el monitoreo constante de las zonas vulnerables y de alto riesgo en las demarcaciones afectadas por las lluvias.

Por su parte, la Cruz Roja Dominicana indicó que mantiene activos sus equipos de respuesta, evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN), así como personal de apoyo psicosocial y salud en las provincias bajo alerta.

Además, la Defensa Civil realizó la evacuación preventiva de bañistas que se encontraban en el río Nizao, ante el incremento de su caudal provocado por las precipitaciones registradas en las últimas horas.