Indomet alerta sobre posible retorno de condiciones de sequía por influencia de El Niño

Las proyecciones climáticas para los próximos meses apuntan al posible desarrollo del fenómeno El Niño ( FREEPIK )

Al cierre del primer cuatrimestre de 2026, la República Dominicana presentó una recuperación de las condiciones de sequía debido a las lluvias registradas en el país. Sin embargo, no reduce la vulnerabilidad climática prevista para los próximos meses con la llegada del fenómeno El Niño, asociado a temperaturas cálidas.

De acuerdo con lo informado por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las proyecciones climáticas para los próximos meses apuntan al posible desarrollo del fenómeno El Niño, situación que podría provocar una disminución gradual de las lluvias y aumentar el riesgo de sequía meteorológica en distintas regiones del país durante el segundo semestre del año.

La institución explicó que los modelos climáticos internacionales estiman en un 82 % la probabilidad de que El Niño se desarrolle entre mayo y julio de este año, mientras que existe un 96 % de probabilidad de que estas condiciones continúen durante el invierno 2026-2027 del hemisferio norte.

Vulnerabilidad climática

A través de un comunicado, el organismo sostuvo que el análisis nacional del sistema de vigilancia climática evidencia que el país presentó una recuperación significativa de las condiciones de sequía meteorológica debido a la incidencia recurrente de sistemas frontales y vaguadas que generaron acumulados pluviométricos superiores a los valores normales.

La entidad advirtió que esta condición favorable no elimina la vulnerabilidad climática para los próximos meses.

El Indomet explicó que persisten focos localizados de déficit hídrico, como en la estación de Hondo Valle, "donde aún se observan condiciones persistentes de sequía, lo que refleja la sensibilidad de algunas regiones climatológicamente secas".

Para el trimestre mayo-julio de 2026, el organismo prevé escenarios de lluvias dentro de lo normal o ligeramente por debajo de lo normal en las distintas regiones climáticas del país, aunque aclaró que podrían registrarse episodios temporales con importantes acumulados de precipitaciones.

Indomet indicó que los modelos climáticos proyectan una transición desde las actuales condiciones húmedas hacia un escenario de déficit pluviométrico durante el segundo semestre de 2026, situación que podría provocar una rápida reducción de las reservas hídricas disponibles y revertir las actuales condiciones de ausencia de sequía.

Influencia indirecta de El Niño en el clima nacional

El Indomet explicó que el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) produce importantes efectos de teleconexión, es decir, alteraciones oceánico-atmosféricas que influyen de manera indirecta en las condiciones climáticas de la República Dominicana.

La institución señaló que, históricamente, la fase cálida del ENOS ha estado asociada en el país con una disminución de las precipitaciones, el desarrollo de sequías meteorológicas y una menor actividad ciclónica en la cuenca del Atlántico.

Asimismo, recordó que, de acuerdo con investigaciones realizadas por el organismo, durante episodios de El Niño de intensidad moderada a fuerte, solo un ciclón tropical ha impactado directamente el territorio nacional.

No obstante, aclaró que esta disminución estadística no elimina el riesgo asociado a estos fenómenos, ya que un solo evento puede generar efectos significativos si no se adoptan medidas preventivas oportunas.

La institución recomendó fortalecer, de manera preventiva, las estrategias de gestión y uso racional del agua, así como activar planes de contingencia en los sectores agrícola, energético y de abastecimiento de agua potable, con el objetivo de reducir la exposición y vulnerabilidad frente a un posible agravamiento del estrés hídrico asociado al fenómeno El Niño.