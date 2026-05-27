Este miércoles persistirán aguaceros por incidencia de vaguada; mantienen 18 provincias en alerta

El Indomet indicó que la onda tropical que incidía sobre el área se aleja hacia el suroeste de Haití y el sureste de Jamaica, aunque las condiciones de inestabilidad continúan sobre el país. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este miércoles el país continúa bajo los efectos de una vaguada y el arrastre de humedad provocado por el viento cálido del este/sureste, condiciones que seguirán generando lluvias sobre distintas localidades del territorio nacional.

De acuerdo con el informe meteorológico, durante la mañana se registrarán lluvias sobre provincias del nordeste y sureste, mientras que en horas de la tarde y primeras de la noche se prevén aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibilidad de granizo aislado, especialmente en las regiones nordeste, sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

El organismo indicó además que la onda tropical que incidía sobre el área se aleja hacia el suroeste de Haití y el sureste de Jamaica, aunque las condiciones de inestabilidad continúan sobre República Dominicana.

Indomet precisó que las temperaturas mínimas oscilarán entre los 21 °C y 23 °C, mientras que las máximas estarán entre 28 °C y 30 °C.

Condiciones marítimas



Sobre las condiciones marítimas, el organismo recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto tanto en la costa Atlántica como en la Caribeña debido al viento y oleaje peligroso. Asimismo, exhortó a bañistas y usuarios de playas consultar previamente con las autoridades locales antes de ingresar al mar, debido a la posibilidad de corrientes de resaca.

Provincias en alerta

Ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mantiene 18 provincias en alerta.

En alerta amarilla figuran las provincias María Trinidad Sánchez, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Monte Plata, San Cristóbal, Distrito Nacional, Santo Domingo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, El Seibo y La Altagracia.

Mientras que en alerta verde se mantienen, Santiago, San José de Ocoa, Peravia, Duarte, Samaná, y La Romana.

Pronostico para el jueves y viernes

Para este jueves, el organismo prevé lluvias pasajeras desde las horas matutinas sobre localidades del litoral Caribeño debido al viento cálido y húmedo del sureste. En la tarde, se esperan incrementos nubosos acompañados de aguaceros dispersos, tronadas aisladas y ráfagas de viento hacia provincias del noreste, sureste, la Cordillera Central y la llanura Oriental.

Sin embargo, en la noche se anticipa un debilitamiento gradual de la vaguada, lo que favorecerá una disminución de las lluvias y la inestabilidad.

En cuanto al viernes, el Indomet pronostica una mejoría de las condiciones atmosféricas debido a la incidencia de un sistema de alta presión acompañado de aire más seco y polvo del Sahara, aunque no descarta algunos chubascos locales con tronadas aisladas durante la tarde en provincias del sureste, nordeste, Cordillera Central y la zona fronteriza.

En la noche, se prevé una mejoría debido a una alta presión con aire menos humedad y seco, acompañado de polvo del Sahara.