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alerta meteorológica República Dominicana
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Pronostican tormentas eléctricas y aguaceros para varias provincias del país este miércoles

La condición climática incide en Monte Plata, La Vega y Santiago Rodríguez

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    Pronostican tormentas eléctricas y aguaceros para varias provincias del país este miércoles
    La incidencia de una vaguada, combinada con el viento del este/sureste, está favoreciendo el desarrollo de aguaceros y actividad eléctrica en algunas zonas del país. (FUENTE EXTERNA)

    La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, alertó que nubes generadoras de tormentas eléctricas estarán afectando varias provincias del país este miércoles.

    A través de una publicación en sus redes sociales, la funcionaria indicó que las condiciones atmosféricas se presentan principalmente en Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, el norte de San Juan y Santiago Rodríguez. Dijo que las imágenes de radares Doppler mostraban la situación climática. 

    Ceballos explicó que la incidencia de una vaguada, combinada con el viento del este-sureste, está favoreciendo el desarrollo de aguaceros y actividad eléctrica en esas zonas.

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    Ante estas condiciones, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene tres provincias en alerta amarilla y otras 13 provincias, junto al Distrito Nacional, en alerta verde.

    • En alerta amarilla se encuentran Monte Plata, Sánchez Ramírez y María Trinidad Sánchez.

    Mientras que en alerta verde figuran Duarte, especialmente en el Bajo Yuna; Peravia, Santiago, La Romana, Samaná, Santo Domingo, San Cristóbal, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, La Vega y La Altagracia.

    El COE recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto en las costas caribeña y atlántica, debido al oleaje peligroso, fuertes ráfagas de viento, visibilidad reducida y descargas eléctricas.

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