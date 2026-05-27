Pronostican tormentas eléctricas y aguaceros para varias provincias del país este miércoles

La incidencia de una vaguada, combinada con el viento del este/sureste, está favoreciendo el desarrollo de aguaceros y actividad eléctrica en algunas zonas del país. ( FUENTE EXTERNA )

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, alertó que nubes generadoras de tormentas eléctricas estarán afectando varias provincias del país este miércoles.

A través de una publicación en sus redes sociales, la funcionaria indicó que las condiciones atmosféricas se presentan principalmente en Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, el norte de San Juan y Santiago Rodríguez. Dijo que las imágenes de radares Doppler mostraban la situación climática.

Ceballos explicó que la incidencia de una vaguada, combinada con el viento del este-sureste, está favoreciendo el desarrollo de aguaceros y actividad eléctrica en esas zonas.

La tarde del miércoles:

Las imágenes de los radares Doppler muestran ecos precipitables y formaciones nubosas generadoras de tormentas eléctricas sobre: Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, el norte de San Juan, Santiago Rodríguez. Vaguada y viento del este/sureste incidiendo. pic.twitter.com/8hcDwchQg5 — Gloria Ceballos (@GloriaCeballos7) May 27, 2026

El COE mantiene 17 provincias y el DN bajo alerta

Ante estas condiciones, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene tres provincias en alerta amarilla y otras 13 provincias, junto al Distrito Nacional, en alerta verde.

En alerta amarilla se encuentran Monte Plata, Sánchez Ramírez y María Trinidad Sánchez.

Mientras que en alerta verde figuran Duarte, especialmente en el Bajo Yuna; Peravia, Santiago, La Romana, Samaná, Santo Domingo, San Cristóbal, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, La Vega y La Altagracia.

El COE recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto en las costas caribeña y atlántica, debido al oleaje peligroso, fuertes ráfagas de viento, visibilidad reducida y descargas eléctricas.