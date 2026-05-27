El COE mantiene tres provincias en alerta amarilla y 14 en verde por lluvias

Mapa del COE que muestra las provincias en alerta amarilla y verde debido a las lluvias, ante el riesgo de inundaciones, crecidas de ríos y posibles deslizamientos de tierra. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este miércoles que mantiene tres provincias en alerta amarilla y 14 en alerta verde debido al riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra provocados por las lluvias.

Las provincias en alerta amarilla son María Trinidad Sánchez, Monte Plata y Sánchez Ramírez.

Mientras que bajo alerta verde se encuentran El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Santo Domingo, Monseñor Nouel, La Vega, Peravia, Santo Domingo, La Altagracia, La Romana, Samaná y Santiago.

El organismo también indicó que descontinuó la alerta verde para San José de Ocoa.

Según explicó el COE, la medida se mantiene por los boletines meteorológico e hidrológico del Indomet e Indrhi, que establecen que las condiciones seguirán bajo los efectos de la vaguada y el arrastre de humedad provocado por el viento cálido del este/sureste, ambos continúan generando lluvias en las localidades del nordeste y sureste.

Los organismos meteorológicos pronostican aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas aisladas durante la tarde y primeras horas de la noche, especialmente en las regiones nordeste, sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza. Además, el oleaje peligroso continúa en ambas costas del país.

Recomendaciones

El COE exhortó a la población a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como evitar el uso de balnearios debido a la turbiedad y el incremento del caudal que aún mantienen.

Asimismo, señaló que está prohibido el uso de ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta, especialmente en la cuenca de la presa de Valdesia, debido a las maniobras operativas que realiza la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid).

El organismo explicó que se realizan descargas controladas de caudales a través de las compuertas del contraembalse Las Barías, manteniendo un aporte aproximado de 85 m³/s por segundo hacia la cuenca del río Nizao.

La medida abarca desde la presa de Aguacate hasta la desembocadura del río Nizao en Playa Palenque, incluyendo comunidades y balnearios ubicados aguas abajo.

Además, instruyó a los organismos de respuesta a tomar medidas preventivas para garantizar la seguridad de las personas que residen en la ribera del río Nizao, especialmente en las zonas ubicadas aguas abajo del contraembalse Las Barías.

Daños reportados

En Duarte, la Defensa Civil reportó inundaciones urbanas en el sector Ensanche Duarte, en San Francisco de Macorís, producto de las lluvias registradas en las últimas horas.

Mientras que en Monte Plata, el desbordamiento del río Savita dejó incomunicada la comunidad de La Luisa con Hacienda Estrella, según informó la Defensa Civil.