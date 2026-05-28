El COE mantiene alerta verde en cinco provincias por riesgo de inundaciones

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este jueves que mantiene cinco provincias en alerta verde ante la posibilidad de inundaciones repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra, debido a las condiciones de humedad acumuladas en los suelos tras las lluvias registradas en los últimos días.

La medida fue adoptada tomando en cuenta los boletines emitidos por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).

Según el informe, sobre el territorio nacional incide una masa de aire con menor contenido de humedad, lo que limitará las precipitaciones significativas. No obstante, una vaguada en niveles medios de la troposfera favorecerá la ocurrencia de aguaceros locales, tronadas y posibles ráfagas de viento durante la tarde.

Las provincias que permanecen en alerta verde son María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Duarte, especialmente la zona del Bajo Yuna, Samaná y Monte Plata.

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Mientras tanto, el COE descontinuó el nivel de alerta verde para San Cristóbal, Santo Domingo, Monseñor Nouel, La Vega, La Altagracia, Hato Mayor, Peravia, Santiago, El Seibo, La Romana, el Distrito Nacional y San Pedro de Macorís.

El organismo indicó que para provincias como Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Duarte y María Trinidad Sánchez se prevén algunos aguaceros locales con tronadas y ráfagas de viento aisladas.

Recomendaciones y afectaciones en provincias

En el caso de Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Altagracia y Hato Mayor, se esperan únicamente chubascos aislados con posibles tronadas.

En cuanto a las condiciones marítimas, el Indomet recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución cerca del perímetro costero de Pedernales, en la costa Caribeña, debido a oleaje anormal mar adentro. Para el resto de la costa Caribeña y toda la costa Atlántica no existen restricciones.

El COE también informó sobre inundaciones urbanas registradas en el municipio Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez, producto de las lluvias recientes. De acuerdo con la Defensa Civil, las calles Luperón y Nelson Antonio López resultaron afectadas temporalmente, aunque la situación retornó posteriormente a la normalidad.

Las autoridades exhortaron a la población a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua, así como evitar el uso de balnearios debido a la turbiedad y fuerza de las corrientes.